Zuckerberg renuncia a su "combate" con Elon Musk: "Este hombre no va en serio"

MADRID (EUROPA PRESS) -El fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, renunció al combate que iba a mantener con el fundador de Tesla y propietario de X, la red social antes conocida como Twitter, Elon Musk, tras reprochar al multimillonario sudafricano su falta de seriedad a la hora de organizar el enfrentamiento.

La pelea fue planteada por Musk en junio y desde entonces ambos han estado coqueteando con la idea de celebrar el combate en el Coliseo de Roma hasta el punto de que el sudafricano dijo haber mantenido contactos con el gobierno italiano a tal efecto.

Sin embargo, este mismo domingo y en su red social Threads, Zuckerberg expresó su decepción con la falta de voluntad de Musk a la hora de confirmar el combate.

"Creo que estamos de acuerdo en que Elon no va en serio y es hora de pasar a otra cosa. Le ofrecí una fecha de verdad, Dana White (el jefe de la organización de artes marciales UFC) se ofreció a hacer del combate un evento legítimo en nombre de la caridad", explicó Zuckeberg, "mientras que Elon no ha confirmado fecha, dice que necesita operarse ahora me pide que practiquemos en mi patio".