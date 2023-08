Causa sensación oso que “agradece” a automovilista por cederle el paso (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El meteorólogo Mario Picazo compartió en sus redes sociales un video de un oso que parece saludar o agradecer a un vehículo que disminuyó su velocidad para permitirle cruzar una carretera en Rumania.

“Si los animales hablaran… algunos como este oso parece agradecer al conductor que haya bajado el ritmo al verle cruzar la carretera en este bosque de Rumania”, escribió en X.

Si los animales hablaran ... algunos como este oso parece agradecer al conductor que haya bajado el ritmo al verle cruzar la carretera en este bosque de Rumania uD83DuDC3B



uD83DuDCF7 Mateu Ciobanu pic.twitter.com/rHfRTG4qsf — Mario Picazo (@picazomario) August 12, 2023

El video causó sensación y se hizo viral en plataformas digitales, con todo tipo de comentarios:

“Más educado que muchas personas”. “Parece más actitud de esperar que le tiren algo de comida que de saludar”. “Si puede te devora. Es un gesto por imitación”. “Tenemos tanto que aprender”.

“Creo que son más personas que las propias personas”. “Un contacto así con la naturaleza es simplemente perfecto”. “Los animales son todos muy hermosos”. “Que no se pierda la educación, pero yo no me bajaría a saludar”, comentaron en redes sociales miles personas que vieron el video.