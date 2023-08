Arrestan a sospechoso de la muerte de María Elena, la niña guatemalteca asesinada en Texas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Departamento de Policía de Pasadena en Texas, Estados Unidos, confirmó la detención de Juan Carlos “N”, de 18 años, acusado del feminicidio de María Elena “N, de 11 años, de origen guatemalteco.

El sujeto fue aprehendido por elementos del Departamento de Policía de Shreveport, Luisiana, donde espera ser extraditado a Texas, donde le podría esperar la pena capital en el Tribunal de Distrito 184 del Condado de Harris.

En el departamento donde vivía la menor, los investigadores encontraron una llave. La policía visitó departamento por departamento para verificar de dónde era y confirmaron que ahí vivía el hombre que también es de origen guatemalteco.

uD83DuDD34#NoticiaEnDesarrollo Confirman autoridades de Pasadena, Texas la detención de Juan Carlos García-Rodriguez en Louisiana tras ser el principal sospechoso de la muerte de María Elena González de 11 años. pic.twitter.com/vlmaleeHQc — Jorge Flores Nava (@JorgeFNAVA) August 19, 2023

El jefe de la policía de Pasadena, Josh Brugger, el sujeto se comportó de una manera extraña cuando lo interrogaron y fue la única persona en el vecindario que se dio a la fuga después de la visita de los policías.

De acuerdo con su padre Carmelo, el sábado 12 de agosto se fue a trabajar, dejando a su hija sola. Minutos después le envió un mensaje de texto avisándole que alguien estaba tocando la puerta de su departamento en el 1004 de Main Street.

“Dejé a mi niña sola en el departamento y a los pocos minutos me envía audios diciendo que le estaban tocando la puerta, le dije que no abriera, que ya estaba llegando al trabajo”, dijo y pidió a sus familiares ir a su casa, pero no la encontraron.

A las 3 de la tarde, el padre llegó a su casa, entró a la habitación de la niña y la encontró muerta, debajo de la cama, envuelta en dos bolsas de plástico. Llamó al 911 para denunciar el caso.

El forense determinó la asfixia por estrangulamiento como la causa de muerte, además de agresión sexual.