Trump se ausenta de debate republicano pero ataca a sus rivales en entrevista con Tucker Carlson

NUEVA YORK (AP) — Donald Trump se ausentó el miércoles de un escenario de debate que suele ser codiciado entre los precandidatos presidenciales republicanos y en su lugar se presentó en una entrevista en internet salpicada de sus mentiras electorales, críticas a sus rivales y grandes elogios a la multitud de simpatizantes a los que se dirigió antes de que irrumpieran en el Capitolio federal el 6 de enero de 2021.

Trump, quien repetidamente ha hecho a un lado las normas democráticas y asumido posturas incendiarias durante su carrera política, dijo que no acudió al primer debate presidencial republicano en Milwaukee porque las encuestas muestran que goza de una enorme ventaja sobre sus competidores.

El exmandatario aprovechó una entrevista pregrabada con el expresentador de Fox News Tucker Carlson para asegurar que todos los demás precandidatos son irrelevantes menos él.

En su interacción más intensa, Trump pareció darse vuelo ante la insinuación de Carlson de que sus oponentes políticos podrían intentar quitarle la vida.

"Son animales salvajes. Son personas que están enfermas. De verdad enfermas. Hay grandes personas dentro del Partido Demócrata, hay grandes personas que son demócratas", dijo Trump. "Pero he visto lo que hacen, he visto hasta dónde pueden llegar".

Trump hizo esa declaración incendiaria en momentos en que ha elogiado a las personas acusadas de diversos delitos por el asalto contra el Capitolio y ha minimizado los hechos de violencia de aquel día. Les reiteró sus elogios durante la entrevista.

"La gente de aquella multitud ha dicho que fue el día más bello que hayan vivido. Hubo amor en aquella multitud. Hubo amor y unidad", dijo Trump en referencia a los simpatizantes ante los que pronunció un discurso la mañana del 6 de enero antes de que marcharan hacia el Capitolio.

"Jamás había visto tanto ánimo, tanta pasión y tanto amor. Y tampoco había visto jamás, al mismo tiempo, y de la misma gente, tanto odio por lo que ellos le han hecho a nuestro país".

La noche anterior a la publicación de la entrevista, Trump pronunció un discurso durante un acto de recaudación de fondos en su club de golf de Nueva Jersey para el Proyecto Libertad a los Patriotas, el cual brinda apoyo a las personas acusadas de haber participado en la insurrección.

La entrevista con Carlson fue publicada el miércoles en la noche en X, la plataforma antes conocida como Twitter, cinco minutos antes de que comenzara la transmisión del debate.

Trump no tardó en atacar a sus contrincantes y llamó "repugnante" al gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, a quien mencionó como ejemplo de alguien que no debería estar en el debate, junto con el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Hutchinson y Christie han criticado a Trump y han dicho que Trump no debería postularse a la presidencia.