Evaluación de inteligencia confirma que caída del avión de Prigozhin fue provocada intencionalmente

WASHINGTON (AP) — Una evaluación preliminar de la inteligencia estadunidense halló que la caída del avión que al parecer mató al líder mercenario ruso Yevgeny Prigozhin fue causada intencionalmente por una explosión, según funcionarios estadunidenses y occidentales.

Una de las fuentes, que pidió no ser identificada al no estar autorizada para hablar del tema públicamente, dijo que la explosión se ajusta a "la larga historia" del presidente ruso Vladímir Putin "de tratar de silenciar a sus críticos".

Los funcionarios no dieron detalles sobre qué causó la explosión que se cree mató a Prigozhin y varios de sus lugartenientes.

El general Pat Ryder, vocero del Pentágono, dijo que versiones de prensa de que un misil tierra-aire derribó al avión son inexactos. Se negó a decir si Estados Unidos sospecha que se trató de una bomba.

El contenido de la evaluación surgió mientras Putin el jueves expresó sus condolencias a las familias de los que estaban a bordo del avión, y mencionó "errores graves".

La Casa Blanca se negó a formular comentarios.

La agencia de aviación civil de Rusia dijo que Prigozhin y seis lugartenientes viajaban a bordo de un avión privado que se estrelló el miércoles poco después de despegar de Moscú, con una tripulación de tres personas. Los rescatistas dieron rápidamente con los 10 cadáveres y los medios rusos citaron a fuentes del Grupo Wagner de Prigozhin que confirmaron su deceso. Pero no ha habido confirmación oficial.

El presidente Joe Biden, hablando a reporteros el miércoles, declaró: "No sé a ciencia cierta lo que ha pasado, pero no me sorprende, no hay mucho de lo que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás".

De confirmarse las muertes, sería el más duro golpe sufrido por el grupo mercenario. La lista de pasajeros incluía a Prigozhin así como su subalterno, quien bautizó al grupo con su nombre de guerra, y también el jefe de logísticas del grupo, un combatiente herido por un bombardeo estadounidense en Siria y por lo menos un posible guardaespaldas.

No queda claro aún por qué varios miembros de alto rango de Wagner, entre ellos máximos líderes que normalmente son extremadamente cuidadosos con su seguridad, viajaban en el mismo avión. Se desconoce el motivo de su viaje conjunto a San Petersburgo.

En total, los otros pasajeros incluían seis de los subalternos de Prigozhin, junto con la tripulación de tres miembros.

En la sede del grupo Wagner en San Petersburgo, se encendieron luces en forma de una cruz enorme y los partidarios de Prigozhin construyeron un monumento improvisado, apilando flores rojas y blancas afuera del edificio el jueves, junto con veladoras y banderas de la empresa.

Putin rompió el jueves su silencio sobre la caída del avión que mató a líderes del grupo de mercenarios Wagner, expresando condolencias por los que estaban a bordo.

Putin formuló sus declaraciones cuando hablaba con el líder instalado por Rusia de la región parcialmente ocupada de Donetsk, Denis Pushilin, en una entrevista televisada.

El presidente ruso subrayó que los pasajeros habían "hecho una contribución significativa" a los combates en Ucrania. "Recordamos esto, lo sabemos y no lo olvidaremos", agregó.

Putin mencionó que conocía a Prigozhin desde principios de la década de 1990 y lo describió como "un hombre con un destino difícil" que había "cometido graves errores en la vida y logró los resultados que necesitaba —tanto para sí mismo como, cuando le pregunté al respecto, para la causa común, como en estos últimos meses. Era un hombre de negocios talentoso".

Medios estatales rusos no han cubierto extensamente el accidente, sino que se han centrado en los comentarios de Putin en la cumbre de los BRICS en Johannesburgo a través de un enlace de video y en la invasión rusa a Ucrania.

La policía acordonó el campo donde se estrelló el avión mientras los investigadores estudiaban el lugar. Se vio entrar a vehículos para trasladar los cuerpos, que al parecer estaban muy carbonizados, para su autopsia.

Redes sociales rusas reportaron que los cadáveres estaban demasiado quemados o desfigurados y tendrían que ser identificados por ADN. Esos reportes fueron reproducidos por la prensa rusa independiente, pero The Associated Press no pudo confirmarlo de manera independiente.

Sergei Mironov, líder del partido pro-Kremlin Rusia Justa y expresidente de la cámara alta del Parlamento ruso, sugirió en su canal de Telegram que Prigozhin fue asesinado de manera premeditada.

"Prigozhin se metió con demasiada gente en Rusia, Ucrania y Occidente", escribió Mironov. Ahora parece que la lista de sus enemigos llegó a un punto crítico".

Las autoridades rusas dicen que la causa de la caída del avión está siendo investigada.

Anastasia Bukharova, una habitante de Kuzhenkino de 27 años de edad, relató que estaba caminando con sus hijos cuando vio al jet "y ¡boom! Explotó en el cielo y empezó a caer". Contó que temió que el avión caería sobre casas cercanas y corrió con sus hijos, pero la nave terminó cayendo en una pradera.

"Fue como que algo le fue arrancado en el aire y empezó a caer y caer", expresó la mujer.

Muchos opositores y críticos de Putin han sido asesinados o enfermados en intentos de asesinato, y funcionarios estadounidenses y occidentales ya anticipaban que el líder ruso atacaría a Prigozhin, pese a prometer que eliminaría cargos bajo el acuerdo que puso fin a la rebelión del 23 y 24 de junio.

"No es coincidencia que todo el mundo inmediatamente apunta al Kremlin cuando un exallegado de Putin caído en desgracia súbitamente cae del cielo, dos meses después de intentar un alzamiento", declaró la ministra de exteriores alemanas, Annalena Baerbock, aunque reconoció que los hechos todavía no se han esclarecido.

"Conocemos este patrón ... en la Rusia de Putin ocurren muertes, suicidios dudosos, caídas de ventanas, cosas que al final quedan sin explicación", añadió.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski también dejó clara su opinión. "Nosotros no tuvimos nada que ver con esto. Todo el mundo sabe quién fue", expresó.

Según la autoridad de aviación civil rusa, en la lista de pasajeros estaba Dmitry Utkin, quien según reportes era el fundador de Wagner. "Wagner" era el nombre código de Utkin y se convirtió en el nombre del grupo. Era un oficial retirado de las fuerzas especiales y miembro del servicio de inteligencia militar GRU y responsable del mando y entrenamiento de combate para Wagner, según investigaciones del Dossier Center y de Bellingcat.

Otros miembros del grupo incluidos en la lista de pasajeros son Valery Chekalov, el jefe de logística del grupo, a cargo de manejar a mercenarios y obtener armas, y Yevgeny Makaryan, quien fue herido cuando combatía con Wagner en Siria.

El suceso ocurre además la misma semana en que la prensa rusa reportó que fue destituido el comandante de la fuerza aérea, general ergei Surovikin, quien había sido uno de los comandantes en Ucrania.

Prigozhin desde hace tiempo era un acérrimo crítico de la manera en que los generales rusos estaban librando la guerra en Ucrania, donde sus mercenarios estaban entre los más fieros combatientes para el Kremlin. Por mucho tiempo, Putin pareció tolerar tales pugnas internas, y Prigozhin parecía tener particularmente espacio para expresarse.

Pero la breve revuelta de Prigozhin cambió el panorama. Sus mercenarios avanzaron rápidamente por el sur de Rusia y tomaron la sede militar de Rostov del Don sin hacer un solo disparo. Llegaron a estar a 200 kilómetros de Moscú y derribaron varias aeronaves, matando a más de una docena de pilotos rusos.