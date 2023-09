Agente del Servicio Secreto rompe el silencio sobre la "bala mágica" en el asesinato de Kennedy

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–En 1963 la Comisión Warren, encargada de esclarecer el homicidio del presidente estadunidense John F. Kennedy utilizó el argumento conocico como "teoría de una sola" para determinar que Lee Harvey Oswald realizó tres disparos para acabar con la vida del mandatario; los críticos la bautizarían como la "teoría de la bala mágica".

Sesenta años después, Paul Landis, agente del Servicio Secreto que acompañó a JFK el 22 de noviembre de 1963, revela nuevos detalles y abona más preguntas del asesinato político más estudiado del siglo XX.

"En este punto, estoy empezando a dudar de mí mismo. Ahora empiezo a preguntarme cosas", reveló Landis este fin de semana a The New York Times. El rotatito asegura que el relato, incluido en unas memorias de próxima publicación, reescribiría la narrativa de lo sucedido en la Plaza Dealey.

El comité encargado de investigar el asesinato afirmó que sólo se realizaron tres disparos, desde una única posición. El primero falló por completo y el segundo golpeó fatalmente la cabeza de Kennedy. Esto dejó una tercera bala responsable de siete heridas de entrada y salida en el presidente y el gobernador John Connally que estaba frente a él en la limusina.

La nueva revelación del agente desafía la teoría propuesta por la Comisión Warren que ha sido objeto de especulación y debate a lo largo de los años: que una de las balas disparadas contra la limusina del presidente alcanzó no sólo a Kennedy sino también al gobernador en varios lugares.

Landis fue entrevistado por Peter Baker, periodista que ha cubierto a los últimos cinco presidentes y que es corresponsal de la Casa Blanca. Baker fue coautor de la primera historia de The Washington Post sobre el escándalo Clinton-Lewinsky.

La entrevista a Landis abona aún más preguntas a la larga lista de interogantes sobre la muerte de Kennedy.

"Durante muchas noches después, revivió ese momento espantoso en sus sueños. Ahora, 60 años después, Paul Landis, uno de los agentes del Servicio Secreto a pocos metros del presidente John F. Kennedy en ese fatídico día en Dallas, cuenta su historia completa por primera vez. Y al menos en un aspecto clave, su relato difiere de la versión oficial de una manera que puede cambiar la comprensión de lo que sucedió en Dealey Plaza. Landis ha pasado la mayor parte de los años intermedios huyendo de la historia, tratando de olvidar ese momento inolvidable grabado en la conciencia de una nación afligida. El recuerdo de la explosión de violencia y la carrera desesperada hacia el hospital y el devastador vuelo a casa y el desgarrador funeral con John Jr. saludando a su padre caído: todo fue demasiado, demasiado tortuoso, hasta tal punto que el Sr. Landis dejó el servicio y Washington detrás. Hasta que finalmente, después de que las pesadillas hubieran pasado, pudo pensar en ello de nuevo. Y podía leer sobre ello. Y se dio cuenta de que lo que había leído no estaba del todo bien, no como lo recordaba. Resulta que, si sus recuerdos son correctos, la tan discutida “bala mágica” puede no haber sido tan mágica después de todo".