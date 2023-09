Nadador completa trayecto de 507 kilómetros por el río Hudson, superando la fatiga y aguas agitadas

NUEVA YORK (AP) — El río Hudson serpentea a través de bosques y corre sobre piedras en las montañas Adirondack antes de establecer un amplio y lento cause más cerca de la ciudad de Nueva York. Se extiende 507 kilómetros (315 millas) desde su origen hasta su desembocadura.

Lewis Pugh terminó de nadarlo completo el miércoles por la mañana.

El nadador de resistencia de 53 años salió del agua frente al extremo del bajo Manhattan después de una travesía de un mes, con sólo su traje de baño, gorra y goggles. Sonrió y levantó el puño en señal de triunfo mientras salía. Los simpatizantes que se habían reunido en el lugar a pesar de la llovizna en Battery Park estallaron en aplausos.

"Es increíblemente complicado nadar durante 30 días", dijo Pugh en una conferencia de prensa. "Y sí, te desgasta enormemente. Pero puedo decir con toda sinceridad que me siento rejuvenecido".

