Save the Children: 2023, año con más niños palestinos muertos por Israel en Cisjordania

MADRID (Europa Press).- Al menos 38 niños palestinos han muerto a manos de las fuerzas de seguridad de Israel en Cisjordania en lo que va del año, lo que supone la cifra más alta desde que existen registros, según denunció este lunes la organización no gubernamental Save the Children.

La organización detalló que "este récord horrible" fue alcanzado este mismo mes tras la muerte de dos adolescentes de 16 años en dos incidentes separados, al tiempo que indicó que la cifra equivale a más de un menor palestino muerto cada semana. Además, reseñó que seis menores palestinos murieron en lo que va de 2023.

Asimismo, hizo hincapié en que se trata del segundo año con cifras récord de niños palestinos muertos en Cisjordania, lo que refleja un empeoramiento de la seguridad de la infancia en los territorios palestinos ocupados, en pleno repunte de la violencia entre israelíes y palestinos.

Yusef, un niño entrevistado el año pasado por Save the Children, figura entre los muertos este mes, según la ONG, que recordó que el joven destacó en 2022 que su sueño era "mirar cualquier cosa de camino a la escuela, como pájaros y plantas".

"Quiero ver las cosas que siempre imagino. No quiero oler gas o ver a soldados por todas partes. No quiero tener miedo de salir a la calle. No quiero que mi madre tenga miedo a que pueda resultar herido o que pasee por las calles buscándome por temor a que los soldados israelíes me hayan herido", dijo.

Save the Children resaltó en que a estos muertos en Cisjordania se suman seis menores fallecidos en la Franja de Gaza, lo que eleva a 44 el total de víctimas mortales, una menos que en la totalidad de 2022, año en el que murieron dos niños israelíes.

En este sentido, especificó que cinco de los niños palestinos muertos en 2023 tenían menos de 12 años, mientras que tres eran menores de 8 años y el más joven de todos era un niño de 2 años. En julio murieron cuatro niños durante la operación militar israelí en el campamento de Yenín, la de mayor envergadura desde el final de la Segunda Intifada hace cerca de dos décadas.

Amina, una niña de 15 años residente en el campamento durante la operación, relató que "de vez en cuando" se sienta en una habitación y "llora". "Lloro por todo lo que nos ha pasado. Sueño cada día con lo que pasó. No me duermo hasta el amanecer, hasta que tengo claro que no van a volver por nosotros", señaló.

La madre de Amina dijo que sus hijas "ya no son las mismas". "Mi hija de siete años se niega a salir sola de casa y una vez que escuchan que los soldados vienen al campamento, empiezan a llorar y quieren irse".

Por todo ello, el director de Save the Children para los Territorios Palestinos Ocupados, Jason Lee, denunció una "tendencia alarmante" y acusó en que "se hace frente de nuevo al año más mortífero en Cisjordania, con varios meses aún para que termine 2023".

"Este año ha estado marcado por un uso sin precedentes de la fuerza y de un número récord de niños muertos desde que hay cifras. El asesinato y mutilación de niños debe terminar", recalcó Lee, mientras que la ONG abundó en la necesidad de un fin inmediato al uso excesivo de la fuerza por parte de las tropas israelíes contra los niños palestinos.

Por último, la ONG solicita una investigación independiente e inmediata en torno de la muerte de niños, así como una rendición de cuentas, y argumenta que mientras continúe la "cultura de la impunidad", continuarán los ciclos de violencia que provocarán que los niños "sigan pagando el precio con sus vidas".