Dividen una ciudad inundada en Libia para contener posibles brotes de enfermedades

DERNA, Libia (AP) — Las autoridades han dividido en cuatro secciones la ciudad libia de Derna, devastada por graves inundaciones, para contener posibles brotes de enfermedades, según indicó el martes el primer ministro del gobierno en el este de Libia. Miles de manifestantes indignados habían reclamado el día anterior que la ciudad se reconstruyera con rapidez.

Dos represas colapsaron la semana pasada al paso de la tormenta mediterránea Daniel, lo que provocó una enorme ola que se abatió sobre Derna. El gobierno y agencias humanitarias han dado estimaciones de entre 4 mil y 11 mil muertos.

"Ahora las zonas afectadas están completamente aisladas, las fuerzas armadas y el gobierno han empezado a crear una separación por temor a la propagación de enfermedades o epidemias", indicó el primer ministro, Ossama Hamad, en una entrevista telefónica con la televisora saudí Al-Arabiya. No se dieron más detalles.

La conexión a internet se cortó en el este del país el martes por la mañana, según medios locales.

Naciones Unidas había advertido el lunes que un brote de enfermedad podría crear "una segunda crisis devastadora".

Manifestantes libios se congregaron el lunes en el centro de Derna, en la primera manifestación masiva desde las crecidas. Ante la mezquita de Al-Shabana, miles de personas pidieron que se investigara el desastre con rapidez y la reconstrucción urgente de la ciudad, entre otras demandas.

El exalcalde de la ciudad Abdel-Moneim al-Gaithi dijo el lunes por la noche que algunos manifestantes habían prendido fuego a su casa. La fiscalía abrió una investigación el sábado sobre el derrumbe de las dos represas, construidas en la década de 1970, así como sobre la concesión de fondos de mantenimiento para ellas. Al-Gaithi fue suspendido ese mismo día mientras avanzaba la investigación.

Muchos de los vecinos de la ciudad consideraban a los políticos como artífices de la crisis. El país lleva dividido entre gobiernos rivales desde 2014. Ambos están respaldados por diferentes socios internacionales y milicias armadas, cuya influencia sobre el país se ha disparado desde el alzamiento de la Primavera Árabe respaldado por la OTAN en el que el autócrata Moamar Gadafi fue derrocado y asesinado en 2011.

Las autoridades de los dos gobiernos han enviado equipos humanitarios a la ciudad, pero han tenido problemas para organizar una respuesta más general al enorme desastre. La operación para recuperar víctimas, con ayuda de equipos internacionales, ha estado mal coordinada y los residentes dicen que la ayuda se distribuye de forma desigual.

Diferentes organismos oficiales han publicado estadísticas y cifras de muertos dispares.

Los equipos de búsqueda y rescate seguían encontrando cuerpos en el mar y entre los escombros de edificios derruidos, indicó Bashir Omar, vocero del Comité Internacional de Cruz Roja. Las muertes "se cuentan por miles", dijo a The Associated Press, aunque no dio una cifra cerrada de cuerpos recuperados y explicó que muchos grupos distintos trabajan en recuperar los restos.

La Media Luna Roja de Libia dijo la semana pasada que al menos 11 mil 300 personas habían muerto y otras 10 mil estaban desaparecidas. Tras reportes iniciales con esa misma cifra de víctimas, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios da ahora números mucho más bajos, de unos 4 mil muertos y 9 mil desaparecidos.