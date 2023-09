Autobús con estudiantes a bordo se sale de autopista en NY; hay dos muertos y varios heridos

MIDDLETOWN, Nueva York, EE.UU. (AP) — Un autobús que llevaba a estudiantes de secundaria a un campamento de bandas musicales se salió el jueves de una autopista en el estado de Nueva York y cayó por un barranco, causando la muerte de dos adultos y heridas graves a varias personas más, informaron las autoridades.

El vehículo era parte de una caravana de seis autobuses que llevaban a la banda, la escolta y a los bailarines de la Escuela Secundaria Farmingdale, en Long Island, en un preciado viaje anual a un campamento en Greeley, en el noreste de Pensilvania.

El autobús se encontraba a unos 30 minutos de su destino cuando ocurrió el accidente poco después de la 1 de la tarde sobre la autopista interestatal 84 en la localidad de Wawayanda, a unos 72 kilómetros (45 millas) al noroeste de la ciudad de Nueva York.

La falla de un neumático pudo haber causado que el autobús saliera del camino, señaló la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

Los dos adultos que fallecieron eran la directora de la banda escolar, Gina Pellettiere, de 43 años, y una profesora jubilada, Beatrice Ferrari, de 77.

Sources say at least one person is dead after a charter bus overturned on Interstate 84 in Orange County near the town of Wawayanda, about two hours northwest of New York City. https://t.co/mdf8uzO030 pic.twitter.com/X0wfxb9omJ