Jimmy Carter hace aparición pública antes de su cumpleaños 99

PLAINS, Georgia, EU (AP) — El expresidente Jimmy Carter y su esposa, Rosalynn, hicieron una aparición sorpresiva el sábado en el Plains Peanut Festival en su ciudad natal de Georgia, escribió el Centro Carter en una publicación en la red social X, antes conocida como Twitter.

El expresidente y su esposa aparecen en un video publicado nuevamente recorriendo las festividades en una camioneta deportiva negra.

"¡Hermoso día para que el presidente y la señora Carter disfruten de un paseo por el Plains Peanut Festival! Y apenas una semana antes de que cumpla 99 años", escribió el Centro Carter en X tras compartir el video grabado por un espectador.

