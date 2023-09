Nuevo juicio a exenfermera británica por intentar matar a recién nacida

Lucy Letby. Enfermera asesina. Foto: Cheshire Constabulary via AP

LONDRES (AP).- Una exenfermera neonatal que fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de siete bebés bajo su cuidado y por intentar matar a otros seis en un hospital de Reino Unido, enfrentará un nuevo juicio por tratar de asesinar a una niña recién nacida, informó la fiscalía el lunes.

Lucy Letby, de 33 años, fue condenada el mes pasado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional después que un jurado la declaró culpable de asesinar a siete bebés en la unidad neonatal del hospital Countess of Chester, en el noroeste de Inglaterra, entre 2015 y 2016. También fue condenada por intentar matar a otros seis bebés.

Sin embargo, el jurado integrado por siete mujeres y cuatro hombres en su juicio de 10 meses, no pudo llegar a veredictos sobre seis cargos de intento de asesinato en relación con otros cinco recién nacidos. Letby había enfrentado dos cargos de intento de asesinato hacia uno de los recién nacidos.

La Fiscalía de la Corona indicó el lunes que pretende realizar un nuevo juicio por uno de esos cargos pendientes, que involucró a una niña conocida sólo como Niño K en febrero de 2016.

Letby asistió a la audiencia del lunes por video desde prisión y habló sólo para confirmar su nombre.

Se fijó una fecha provisional de juicio para el 10 de junio de 2024.

Letby recibió el castigo más severo posible bajo la ley británica, que no permite la pena de muerte. Un juez subrayó que la acusada actuó con "malevolencia que raya en el sadismo". Sólo otras tres mujeres han recibido una sentencia tan dura en el Reino Unido.

La exenfermera fue acusada de causar daño deliberadamente a los bebés de diversas maneras, incluso inyectando aire en su torrente sanguíneo y administrándoles aire o leche en el estómago a través de sondas nasogástricas. También fue acusada de envenenar a bebés agregando insulina a la alimentación intravenosa e interfiriendo con los tubos respiratorios.

A las víctimas se les dio el anonimato y se las enumeró únicamente por letras.