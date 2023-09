Incendio en boda deja más de un centenar de muertos y 150 heridos en Irak (Video)

MOSUL, Irak (AP) — Un incendio en un salón de bodas en el norte de Irak dejó al menos 114 muertos y 150 heridos, informaron las autoridades el miércoles, que advirtieron que la cifra de decesos podría aumentar.

El incendio se registró en la zona de Hamdaniya de la provincia de Nínive, indicaron las autoridades iraquíes.

Moments before the disaster which claimed the lives of over 100 guests at a wedding party in Nineveh's Hamdaniya district.



