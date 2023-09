Feijóo fracasa en su primera votación para ser investido presidente de España

MADRID (apro).- Alberto Núñez Feijóo fracasó en la primera votación de la investidura a la Presidencia de España. El pleno del Congreso de los Diputados votó este miércoles 178 en contra y 172 a favor, con lo cual se quedó a cuatro votos de la mayoría absoluta (176), requisito para ocupar el poder Ejecutivo.

Ha quedado demostrado que existe una alternativa con el compromiso de defender los intereses de una España de ciudadanos libres e iguales.



Los españoles saben que mantengo intactos mis principios, mi palabra y mi compromiso con España.#InvestiduraFeijóo pic.twitter.com/8rYtXfarHb — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 27, 2023

La presidenta del Congreso, Francina Armengol convocó a la segunda votación que marca la ley, en la que el candidato requiere obtener una mayoría simple, que se celebrará el viernes 29 a las 13:22, hora de España. De acuerdo al cálculo de los partidos, durante sus discursos, es difícil que Feijóo consiga una votación favorable en ese segundo intento.

En su última intervención previo a la votación, el líder del Partido Popular volvió a criticar el silencio del presidente en funciones, Pedro Sánchez, quien no subió a replicar su discurso de investidura, para no abordar el tema de la investidura. “Quien calla otorga”, le dijo.

Al reconocer que era inminente un resultado adverso, señaló, “de esta sesión puedo salir como presidente o no, lo veremos. Pero les aseguro que saldré con mis principios y los de 11 millones de votantes”.

En estos dos días de investidura, señaló Feijóo, “nos hemos retratado todos con nuestras palabras y nuestros silencios”. “Lo que no nos pueden quitar es haber ganado las elecciones el 23 de julio y eso no nos lo quitarán jamás”.

“Estamos aquí para que no se borre el resultado electoral, para que no se arrincone, ni se anule, ni se silencie a más de 11 millones de votantes”.

“Los votos de Bildu se los dejo a Sánchez”

Previo, en el debate de la investidura, el intercambio se centró con los partidos vascos –el primer día fue con los catalanes—, en la que la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha explicado los motivos por los que su partido votaría en contra de la investidura de Feijóo y apoyará a Pedro Sánchez, en su momento. Resumió su postura: “Antifascismo, la defensa de la clase obrera y la supervivencia de la nación”, explicó.

Sostuvo que “todo el resto que no sea la derecha y la ultraderecha (de Vox)” está en “contra” de la investidura del líder del PP. “Todo el resto preferimos estar en el lado correcto, en el lado de los derechos humanos, de las libertades. Si no lo entiende, usted no está preparado (para ser presidente”.

Feijóo le respondió que a “Bildu es al único partido en España al que habría que hacerle un cordón sanitario”, y señaló que Bildu sigue llevando “a condenados por delitos de sangre en sus listas” y viene a la Cámara a “dar lecciones de democracia”.

El PP y Vox han tachado a Bildu de ser un partido “pro-etarra”, aunque esta formación es una fusión de distintas corrientes de la izquierda abertzale donde, se incluyen, a viejos miembros de ETA que abandonaron la lucha armada para participar en la vía política.

Por ello, Feijóo prosiguió diciéndoles, “¿hablan ustedes de fascismo? Mírense a sí mismos”. Y añadió, “ustedes hablan de la clase trabajadora. ¿A cuántos trabajadores se cargaron?”.

Y siguió con un mensaje muy agrio: “Para mí todo lo que diga Bildu que no venga precedido por una disculpa real a todas las víctimas de ETA y colaboración con la justicia no tiene ningún valor. No se crea usted que me ofende en absoluto que no nos voten. Me ofendería que nos votase”

“Los votos de Bildu se los dejo a Sánchez, yo nos los quiero”, ha dicho con cierto desdén durante su respuesta a la formación de la izquierda independentista vasca.

Particularmente duro también fue contra Feijóo el portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, sobre la insistencia de que ganó las elecciones. “Habrá ganado, pero no ha llegado. No ha llegado. Se quedó con un palmo de narices. Ha fracasado si el objetivo era llegar a la presidencia del Gobierno”.

Asimismo, rechazó los dichos de Feijóo la víspera de que tenía los votos para la investidura, pero se ha negado a aceptar las exigencias de Junts, sobre la amnistía. El portavoz de PNV le aclaró que “no ha renunciado a una mayoría”, porque “nunca la ha tenido”.

Y se refirió a que el problema es su socio para tratar de hacer gobierno, la ultraderecha de Vox, con quien otras formaciones no se quieren asociar. “Hay una ballena en la piscina. Los 33 votos de Vox son imprescindibles. Además esos 33 votos seguirán siendo imprescindibles durante la legislatura. La ballena tiene un tamaño imposible de esconder. Y tiene que empezar descontando 33 (votos)”, reprochó.

Y también le reprochó a Feijóo que tanto en su acto del domingo como en la tribuna hable que quiere “gobernar sin provocar rupturas”, pero sus propuestas solo están enfocadas a endurecer el Código Penal.

Esteban también le recordó a Feijóo que en el País Vasco, el PP ha votado en “el 50% de los proyectos de ley en el Parlamento vasco”, incluso en votaciones en la cámara nacional. Han votado, dijo, uno de cada cinco votaciones con Bildu y con la izquierda catalana de ERC.

“Así no, señor Feijóo. Con estos mimbres, no”, dijo Esteban, quien le criticó a feijóo y al PP su “postura contraria al uso del euskera (la lengua vasca) no solo en las Cortes (Congreso y Senado), también usando su influencia ante terceros países para cerrar la puerta en Europa, y menospreciando su uso aquí calificando los trabajos de traducción de karaoke”.

Por su parte, Cuca Gamarra, la portavoz del PP, que voto a favor de su candidato, e insistió en que “en nuestra democracia, quien gana las elecciones siempre ha merecido gobernar”.

La portavoz siguió el mismo guión que ha utilizado Feijóo exigiendo gobernar por tener más escaños, sin embargo, a diferencia de un sistema presidencialista –como el de México—, el sistema político español, una monarquía parlamentaria, dicta que es investido quién consigue los apoyos parlamentarios suficientes para formar gobierno, 176 escaños, como se cita al inicio de esta nota informativa.