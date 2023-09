Impresionante inundación en la ciudad de Nueva York

NUEVA YORK (AP).- Un aguacero azotó el viernes la zona metropolitana de Nueva York, lo que paralizó las líneas del metro y los trenes de pasajeros, dejó varados a conductores en carreteras, inundó sótanos y obligó a cerrar una terminal en el aeropuerto LaGuardia.

En uno de los días más lluviosos en la ciudad en décadas, las precipitaciones habían alcanzado casi 18 centímetros para el mediodía en partes de Brooklyn y hasta 6 centímetros en una sola hora en al menos un lugar, informaron meteorólogos y autoridades.

Los casi 20 centímetros de lluvia en el aeropuerto John F. Kennedy rebasaron el récord de cualquier día de septiembre, que databa del huracán Donna en 1960, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

El diluvio se registró dos años después de que los remanentes del huracán Ida causaron en el noreste del país precipitaciones récord que dejaron al menos 13 muertos en la ciudad de Nueva York, la mayoría en apartamentos inundados ubicados abajo del nivel de la calle.

Aunque hasta el momento no se ha informado de muertos ni de lesionados graves por la tormenta del viernes, el aguacero trajo recuerdos aterradores.

En 2021, Ida causó la muerte de tres vecinos de Joy Wong, incluido un bebé. Y el viernes el agua había alcanzado la puerta frontal de su edificio en Woodside, Queens.

En cuestión de minutos, el agua inundó el sótano del edificio casi hasta el techo. Después de las muertes de aquella familia en 2021, el sótano fue convertido en una zona de recreo. Ahora está destruida.

“Yo estaba muy preocupada –dijo Jos Wong–. Salir se volvió peligroso, afuera parecía un lago, un océano.”

Funcionarios de la ciudad dijeron que el viernes recibieron reportes sobre seis apartamentos inundados que se ubicaban abajo del nivel de la calle, pero todos los ocupantes salieron sin peligro.

La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams declararon el estado de emergencia y exhortaron a las personas a permanecer en sus viviendas en la medida de lo posible.

Prácticamente todas las líneas del Metro estaban suspendidas, al menos parcialmente; funcionaban con retrasos o tenían que cambiar de ruta. El servicio de trenes de cercanías Metro-North fue suspendido durante gran parte del día desde Manhattan, aunque al atardecer reanudó sus corridas.

El tren Long Island avanzaba muy lentamente y 44 de los tres mil 500 autobuses de la ciudad quedaron varados, mientras que el servicio de autobuses fue interrumpido en la ciudad, informaron autoridades de tránsito.

En la tarde, una fila larga de personas serpenteaba desde la taquilla de la Terminal Grand Central, donde Mike Tags se encontraba entre aquellos cuyos trenes fueron cancelados. Empleados ferroviarios sugirieron algunas soluciones alternas, pero Tags tenía dudas de si funcionarían.

“Así que voy a sentarme y a aguantar hasta que abran”, dijo.

El tránsito se atascó horas antes en un tramo de FDR Drive, una importante arteria en la parte este de Manhattan. Algunos conductores abandonaron sus vehículos cuando el agua rebasó la altura de sus neumáticos.

Alrededor de las 11 de la mañana, Priscilla Fontallio dijo haberse quedado varada tres horas en su carro en un tramo de la autopista que no estaba inundado, pero el tráfico no avanzaba.

En una calle de South Williamsburg, en Brooklyn, algunos trabajadores, con el agua hasta las rodillas, intentaban destapar un desagüe pluvial mientras cartones y otros desechos flotaban alrededor.

Los vuelos de llegada en LaGuardia fueron suspendidos brevemente en la mañana y después demorados debido a la presencia de agua en la zona de toma de combustible.

(Con información de Deepti Hajela, Joe Frederick y Karen Matthews, en Nueva York; Anthony Izaguirre, en Albany, y Seth Borenstein, en Washington, periodistas de The Associated Press.)

It’s been a day … I feel for this woman in #Hoboken #nbc4ny pic.twitter.com/3dlufH3IX9 — Steven Bognar (@Bogs4NY) September 29, 2023