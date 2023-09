Pentágono lanza web para reportar avistamientos de Ovnis

MADRID (EUROPA PRESS) -El Pentágono abrió un nuevo portal en Internet para que pilotos, controladores y otros profesionales afines envíen informes de fenómenos anómalos no identificados (UAP).



AARO.mil, el sitio web de All-domain Anomaly Resolution Office, todavía está en construcción. Por ejemplo, un formulario en línea prometido para comunicarse con la AARO está etiquetado como "Próximamente". Pero la versión ya presentada ofrece ocho videos que muestran los UAP, además de archivos para informes y sesiones informativas del Congreso, comunicados de prensa y enlaces a otros recursos.

"El sitio web servirá como una ventanilla única para toda la información disponible públicamente relacionada con AARO y UAP", dijo el General de Brigada de la Fuerza Aérea Pat Ryder, secretario de prensa del Departamento de Defensa, citado por Universe Today.

La creación del nuevo sitio web es sólo una señal de que la cuestión de los UAP (antes conocidos como UFO - unidentified flying object) está ganando atención en el Pentágono.

Esa medida tenía como objetivo acelerar el desarrollo de AARO y el lanzamiento del sitio web. "Creo que la transparencia es un componente crítico del trabajo de AARO, y estoy comprometido a compartir los descubrimientos de AARO con el Congreso y el público, en consonancia con nuestra responsabilidad de proteger las capacidades críticas de inteligencia y defensa nacional" dijo a DefenseScoop la subsecretaria de Defensa Kathleen Hicks, quien desempeñó un papel destacado en el establecimiento AARO el año pasado.

Cuando el sitio web esté completamente listo, servirá como canal seguro para que empleados gubernamentales, personal militar y contratistas actuales o anteriores registren informes de UAP. En un comunicado de prensa, el Departamento de Defensa dijo que la herramienta segura de presentación de informes se lanzará este otoño. "En los próximos meses se anunciará un mecanismo para que el público en general presente informes", dijo el Pentágono.

Se alentó a los pilotos civiles a informar a los controladores de tráfico aéreo sobre avistamientos de UAP. AARO dijo que recibiría informes de pilotos relacionados con UAP, conocidos como PIREP, de la Administración Federal de Aviación.

- Objetos en el aire que no son inmediatamente identificables.

- Objetos o dispositivos transmedios.

- Objetos o dispositivos sumergidos que no son inmediatamente identificables y que muestran características de comportamiento o rendimiento que sugieren que los objetos o dispositivos pueden estar relacionados con objetos o dispositivos en las dos primeras categorías.

AARO dice que el Departamento de Defensa considera que los UAP son "fuentes de detecciones anómalas en uno o más dominios (es decir, aéreo, marítimo, espacial y/o transmedio) que aún no son atribuibles a actores conocidos y que demuestran comportamientos que no son fácilmente comprendidos por los usuarios, sensores u observadores".



El sitio web no menciona explícitamente posibles orígenes extraterrestres de los UAP. Una de las razones por las que los funcionarios gubernamentales y los legisladores están cada vez más preocupados por los UAP es porque pueden representar intrusiones de países como Rusia o China, según Universe Today.