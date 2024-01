EU lanza un nuevo ataque en Yemen contra una instalación de radar hutí

MADRID (EUROPA PRESS TELEVISIÓN).­– Las fuerzas estadunidenses realizaron un ataque contra una instalación de radar hutí en Yemen justo un día después de los ataques generalizados contra el grupo militante, informó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

"A las 3:45 horas (hora de Saná) del 13 de enero, las fuerzas estadunidenses han llevado a cabo un ataque contra un sitio de radar hutí en Yemen", comunicó el Mando en su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter.

“Este ataque ha sido llevado a cabo por el USS Carney (DDG 64) utilizando misiles de ataque terrestre Tomahawk y ha sido una acción de seguimiento contra un objetivo militar específico asociado con los ataques realizados el 12 de enero diseñados para degradar la capacidad de los hutíes para atacar buques marítimos", explicó el CENTCOM en la misma publicación.

A diferencia de la operación anterior, en la que también participó Reino Unido, esta fue realizada únicamente por Estados Unidos.

“Estos ataques no tienen asociación y son independientes de la Operación Guardián de la Prosperidad, una coalición defensiva de más de 20 países que operan en el Mar Rojo, el Estrecho de Bab al Mandeb y el Golfo de Adén", se lee en el post de X.

