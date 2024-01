Chocan dos buques de guerra británicos en un puerto de Bahréin (Video)

LONDRES (AP).— Dos buques de guerra británicos chocaron en un puerto de Bahréin, causando daños a los barcos pero no heridos, dijo la Royal Navy.

El HMS Chiddingfold pareció retroceder hacia el HMS Bangor cuando estaba en un muelle, según un video publicado en las redes sociales.

“Aún no se ha establecido por qué ocurrió esto”, dijo el contralmirante Edward Ahlgren. “Capacitamos a nuestra gente con los más altos estándares y aplicamos rigurosamente los estándares de seguridad de la maquinaria, pero desafortunadamente incidentes de esta naturaleza aún pueden ocurrir”.

Ahlgren agregó que se está llevando a cabo una investigación sobre lo que salió mal.

Los dos cazadores de minas han estado basados en Oriente Medio para ayudar a proteger los buques mercantes.

La semana pasada, el ejército británico se unió a Estados Unidos para bombardear más de una decena de sitios utilizados por los hutíes respaldados por Irán en Yemen, cuyos implacables ataques contra buques de carga y buques de guerra en el mar Rojo han perturbado el transporte marítimo mundial.

