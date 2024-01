Zelenskyy dice que retórica de Trump sobre guerra de Ucrania es "muy peligrosa"

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que le preocupa la perspectiva del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y que la afirmación de este de que es capaz de detener la guerra de Ucrania con Rusia en 24 horas le parece “muy peligrosa”.

En una entrevista con el Canal 4 del Reino Unido emitida el viernes, Zelenskyy invitó al expresidente y actual favorito para ganar la candidatura republicana a visitar Kiev, pero solo si cumple su promesa.

Donald Trump, invito a usted a Ucrania, a Kiev. Si puede detener la guerra durante 24 horas, creo que será suficiente para que venga”, dijo Zelenskyy.

El gobernante ucraniano también expresó preocupación de que Estados Unidos tome medidas unilaterales sin tener en cuenta la perspectiva ucraniana, dada la falta de detalles del “plan de paz” de Trump.

Zelenskyy calificó la retórica del expresidente de “muy peligrosa” y aparentemente teme que la idea de Trump de una solución negociada signifique que Ucrania deba hacer grandes concesiones a Rusia.

Trump “tomará decisiones por su cuenta, sin... no me refiero a Rusia, pero sin ambas partes, sin nosotros”, dijo Zelenskyy. “Si lo dice públicamente, es para asustarse. He visto muchas, muchas víctimas, pero esto me provoca un poco de tensión”.

Añadió: “Si su idea (para acabar con la guerra) —que nadie ha escuchado aún— no sirve para nosotros, para nuestro pueblo, él hará cualquier cosa con tal de aplicar su idea de todas maneras. Y esto me preocupa un poco”.

Trump ha dicho reiteradamente que está en buena posición para negociar el fin de una guerra iniciada hace casi dos años y que tiene buenas relaciones con los mandatarios ruso y ucraniano. Durante su carrera política, ha sido pródigo en elogios al presidente ruso Vladímir Putin, incluso después de su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

En un acto de campaña en Georgia días después del inicio de la invasión de Ucrania, Trump calificó a Putin de actor político “inteligente” y expresó su admiración por la toma de una “gran cantidad de terreno” por parte de Rusia a costa de sanciones que consideró relativamente menores.

La Cámara de Representantes inició juicio político a Trump cuando era presidente, alegando que presionó a Zelenskyy para que realizara una investigación con motivos políticos que pudiera perjudicar al demócrata Joe Biden en su intento de ganar la elección de 2020. Al mismo tiempo, retuvo la ayuda militar por valor de 400 millones de dólares aprobada por el Congreso para ayudar a Ucrania a enfrentar a los separatistas respaldados por Rusia en el este del país.

El Senado absolvió a Trump de todos los cargos.