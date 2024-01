Una ola gigante arrasa con una base militar de Estados Unidos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un video compartido en redes sociales se observa el momento en el que una ola gigante azotó a personas contra unas puertas de vidrio y madera, las cuales terminaron destrozadas. El agua acabó entrando hasta el comedor, desde donde se estaba grabando el video.

El suceso ocurrió en la guarnición del ejército estadunidense en la isla Roi-Namur, ubicada en el Atolón de Kwajalein, en la República de las Islas Marshall. La isla tiene un área total de 2.5 kilómetros cuadrados y se encuentra –aproximadamente– a tres mil 900 kilómetros al sureste de Hawái.

Este atolón, el cual es el más grande del mundo, se utiliza como sitio de pruebas de defensa militar contra misiles balísticos.

