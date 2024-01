Los puntos clave del fallo de la CIJ sobre la ofensiva de Israel en Gaza

LA HAYA (France24).– Tras semanas de deliberaciones: el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la acción del Ejército de Israel en la Franja de Gaza llegó este viernes. Tras la acusación de genocidio, presentada por Sudáfrica ante La Haya, el máximo tribunal de Naciones Unidas llamó a Israel a prevenir actos de genocidio, pero no ordenó un cese al fuego como había pedido Pretoria.

Actualmente, la situación humanitaria en Gaza es sumamente crítica: sin alimentos básicos, suministros eléctricos, cortes a la comunicaciones y bombardeos constantes por parte de Israel. Este 26 de enero, más de 26 mil palestinos han muerto en Gaza por la acción del Ejército de Israel. Una situación que hizo que el mundo entero haya puesto los ojos en el fallo provisional de la CIJ.

A continuación, las principales claves de la resolución de la CIJ y su impacto sobre la guerra en el enclave palestino.

La decisión: prevenir el genocidio, pero no cesar el fuego

Un mes después de tener una sala abarrotada de abogados sudafricanos que acusaban a Israel de cometer genocidio, el máximo tribunal de Naciones Unidas emitió un fallo provisional de 29 páginas sobre la acción de Israel en la Franja de Gaza.

El tribunal ordenó una serie de medidas provisionales: que Israel tome todas las medidas en su poder para prevenir actos genocidas, combatir y perseguir la incitación directa y pública al genocidio –en referencia a declaraciones incendiarias de líderes políticos israelíes contra la población palestina–, garantizar la llegada de ayuda humanitaria a los civiles del enclave y prevenir la destrucción y conservar la evidencia relacionada con alegatos de violaciones a la Convención del Genocidio.

Una de las principales demandas, la de prevención contra el genocidio, exige a Israel que cumpla con la Convención sobre el Genocidio de 1948, que incluye: “No matar a miembros de un grupo étnico o nacional, no causar daños corporales o mentales graves a los miembros del grupo, no infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física total o parcial del grupo y no imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo”.

No obstante, son muchos lo que se preguntan por qué el tribunal de La Haya no pidió el cese el fuego como medida preventiva.

“Lo cierto es que el fallo es lo que todos los expertos esperábamos, no podíamos esperar el cese el fuego entre las medidas provisionales porque Israel está librando una lucha contra un grupo considerado como terrorista”, apuntó Javier Ruíz, experto en derecho penal internacional y counsel de la defensa de la Corte Penal Internacional (CIP).

Entre las seis medidas, la CIJ ordenó a Israel demostrar que está previniendo el genocidio en Gaza y, para respaldarlo, debe presentar pruebas en el plazo de un mes ante el tribunal.

“Lo que me parece más interesante de estas medidas provisionales es que obliga a Israel a presentar reportes sobre cómo va a levantar el bloqueo sobre los suministros básicos, como alimentos y agua, y cómo va a prevenir la muerte de civiles”, apuntó Ruíz.

A pesar de las distintas reacciones de los palestinos y el mundo árabe, muchos han celebrado el fallo como una decisión “histórica”, porque el tribunal ha reconocido que el genocidio en Gaza es una posibilidad real y, por eso, ha pedido a Israel que lo prevenga.

Reacciones del demandante y el acusado: lo que han dicho Sudáfrica e Israel

La reacción de los palestinos al fallo provisional ha sido mixta: por una parte, la Autoridad Palestina aseguró que el fallo está "a favor de la humanidad y el derecho internacional".

"El fallo de la CIJ es un recordatorio importante de que ningún Estado está por encima de la ley o fuera del alcance de la justicia (...) Rompe la arraigada cultura de criminalidad e impunidad de Israel, que ha caracterizado su ocupación, despojo, persecución y apartheid durante décadas en Palestina”, apuntó Riad Maliki, ministro de Asuntos Exteriores palestino, en una comparecencia.

Pero los civiles no lo ven igual. Para ellos, su única esperanza era un fallo que contemplara el cese el fuego para intentar volver a una vida sin tanta muerte.

“Estamos muy agradecidos a Sudáfrica por presentar este caso, pero a lo que aspiraban los palestinos era a un alto el fuego inmediato”, declaró Lubna Farhat, miembro del Consejo Municipal de Ramala, ante el medio Al Jazeera.

Por su parte, Sudáfrica celebró el fallo de la CIJ. El Ejecutivo de Pretoria pidió a Israel respetar el veredicto del tribunal, además de más esfuerzos para lograr un cese al fuego total que, como reiteró, sigue siendo el objetivo principal.

“Los sudafricanos no serán espectadores pasivos mientras se perpetran crímenes contra otras personas en otros lugares”, dijo Cyril Ramaphosa, presidente de la nación africana.

El conflicto palestino-israelí genera sensibilidades en Sudáfrica, ya que muchos lo comparan con el apartheid que se vivió en el país africano –y los abusos que implicó– durante décadas.

En el lado de la defensa, Israel desclasificó documentos de su gobierno para intentar demostrar que sus líderes políticos y civiles intentaron prevenir el genocidio en Gaza a partir del 7 de octubre, tras el ataque de Hamás. Pero a la CIJ no le parecieron suficiente.

Esta desestimó los argumentos de Israel y sus intentos de restar importancia a las declaraciones de incitación al genocidio de sus dirigentes políticos y rebajó el peso del argumento del "derecho a la defensa", al que han recurrido tanto Israel como sus aliados en repetidas ocasiones.

Israel ha negado en seco las acusaciones de genocidio. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo que era “indignante” que los jueces escucharan siquiera el caso.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant –que comparó a los palestinos con “animales humanos”– dijo que su país no necesita juicios morales sobre sus acciones contra los palestinos.

“El Estado de Israel no necesita ser sermoneado sobre moralidad para distinguir entre terroristas y la población civil en Gaza”, dijo Gallant.

El fallo no impide a Israel seguir con su ofensiva en Gaza y, aunque lo hubiera hecho, el Ejecutivo de Netanyahu ya había advertido que no planeaba seguir las órdenes de ningún ente internacional. Un contexto en el que las perspectivas son claras: por el momento, la guerra en Gaza seguirá.

El poder de la CIJ, ¿qué tan vinculantes son sus fallos?

Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son jurídicamente vinculantes para todos los países firmantes de la Carta de las Naciones Unidas, sin embargo, el tribunal no tiene los medios para hacerlas cumplir y depende de los organismos políticos de la ONU (la Asamblea General y el Consejo de Seguridad) para ello. Eso complica las cosas, debido a que el Consejo de Seguridad no ha llegado a un acuerdo sobre un cese el fuego en Gaza, debido, principalmente, a que Estados Unidos, principal aliado de Israel y con poder de veto el Consejo, se ha negado a esta posibilidad.

En casos recientes, por ejemplo, el tribunal ordenó a Rusia que detuviera su guerra en Ucrania en marzo de 2022, un mes después de haber iniciado su ofensiva sobre Ucrania. Pero Moscú, que también tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, ignoró la sentencia.

Sin embargo, los fallos del Alto Tribunal internacional sí tienen un fuerte valor simbólico. Por eso, los expertos coinciden en que la resolución de la CIJ influirá en el desarrollo de la guerra en Gaza. Y es que el tribunal ha puesto a Israel en el foco ante la comunidad internacional.

Eso se traduce en una mayor presión sobre Israel y sus aliados, como Estados Unidos, que ya había aumentado en las últimas semanas. Una presión que llegó a generar choques entre los dos aliados históricos. Mientras Estados Unidos aboga por la creación de un Estado palestino cuando finalice la ofensiva, Israel se resiste.

“El fallo de la CIJ ejerce mucha más presión sobre Estados Unidos y otros aliados occidentales para que avancen hacia una resolución de alto el fuego”, Zaha Hassan, abogada especializada en DD. HH. y miembro del Carnegie Endowment for International Peace, al periódico The New York Times.

Para los expertos, uno de los puntos cruciales es que Israel va a tener ahora más vigilancia y tendrá que rendir cuentas sobre sus acciones en Gaza.

Y ahora, ¿qué sigue?

Para los analistas más optimistas, aunque no sea de forma explícita, el fallo de la CIJ podría conducir hacia un cese el fuego o, al menos, hacia una reducción de los ataques israelíes y su intensidad sobre la Franja de Gaza.

"Lo que la Corte está vislumbrando es que hay riesgo de genocidio (...) Yo creo que hay grandes posibilidades de que se implante una fuerza internacional que vele por el establecimiento de la paz", sostuvo Ruíz.

No obstante, por el momento, no se esperan acciones más amplias del tribunal de Naciones Unidas en un futuro inmediato. Este fallo es únicamente provisional y no determina si Israel está cometiendo genocidio o no en el enclave palestino, es solo el primer paso para hacerlo.

Una sentencia en firme al respecto no se espera hasta dentro de meses o incluso años. No obstante, el reconocimiento de que hay riesgo de genocidio da esperanzas a muchos.