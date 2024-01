Sobreviviente húngara de Auschwitz deplora auge de antisemitismo y extrema derecha

Sobreviviente. Eva Szepesi, habla en el Bundestag (parlamento) alemán en Berlín, miércoles 31 de enero de 2024, en una ceremonia de recordación de las víctimas del nazismo. Foto: Ebrahim Noroozi / Associated Press

BERLÍN (AP) — Una sobreviviente judía del campo de exterminio de Auschwitz dijo en el parlamento alemán el miércoles que está espantada por el crecimiento de la extrema derecha en el país y el auge del antisemitismo tras el ataque de Hamás el 7 de octubre, que detonó la guerra en la Franja de Gaza.

Eva Szepesi, de 91 años, que nació en Hungría y fue liberada de Auschwitz en 1945 cuando tenía 12 años, habló en el acto anual del parlamento en recordación de las víctimas del Holocausto. Habló de sus recuerdos de la persecución nazi y se refirió a la situación actual en Alemania.

"Me gustaría que no solo recordaran a los judíos asesinados en los días de homenaje, sino que recordaran a los vivos en la vida diaria. Necesitan protección ya", dijo Szepesi.

Alemania registró un aumento significativo de incidentes antijudíos tras el ataque a Israel. Szepesi dijo que algunas de sus clases en las escuelas fueron canceladas por razones de seguridad poco después del 7 de octubre y otras se realizaron con protección policial.

"La Shoá no comenzó con Auschwitz. Comenzó con palabras, comenzó con una sociedad que callaba y apartaba la vista", dijo. "Me duele cuando los niños vuelven a tener miedo de ir a la escuela solo porque son judíos; me duele cuando mis bisnietos requieren protección de agentes policiales con metralletas solo porque son judíos.

Szepesi deploró el fortalecimiento de la extrema derecha, con encuestas que muestran al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania en segundo lugar con un apoyo de 20%. Según un informe periodístico reciente, extremistas de derecha en una reunión reciente hablaron de deportar a millones de inmigrantes y personas de origen inmigrante, aunque sean ciudadanos alemanes.

"Me horroriza que los partidos extremistas de derecha vuelvan a recibir votos", dijo Szepesi. "No deben adquirir tanta fuerza que peligre nuestra democracia".