Avión pierde una ventana en pleno vuelo; Alaska Airlines inmoviliza sus Boeing 737-9 (Video)

PORTLAND, Oregon (AP).— Alaska Airlines inmovilizó todos sus Boeing 737-9 el viernes en la noche, horas después de que uno de esos aviones perdió una ventana y un trozo del fuselaje en pleno vuelo y se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Portland, Oregon. No hubo heridos graves.

El incidente ocurrió poco después del despegue y el agujero causó la despresurización de la cabina. Los datos de vuelo mostraron que el avión había alcanzado los cuatro mil 876 metros de altura antes de regresar al aeropuerto internacional de Porltland.

La aerolínea dijo que el avión aterrizó con 174 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo.

“Tras lo ocurrido esta noche en el vuelo 1282, hemos decidido tomar la medida de precaución de inmovilizar temporalmente nuestra flota de 65 Boeing 737-9", dijo el director general de la empresa, Ben Minicucci, en un comunicado. “Mi corazón está con todos los que iban en este vuelo: siento mucho lo que han vivido”.

Los aviones volverán a volar una vez hayan superado inspecciones integrales de mantenimiento y seguridad, que según Minicucci prevén completar en unos días.

La aerolínea no dijo de inmediato si en el incidente hubo heridos. Pero KPTV reportó que, según el Puerto de Portland, los bomberos acudieron al lugar y trataron a heridos leves. Una persona fue trasladada para recibir más atención, pero no tenía lesiones graves.

El avión se desvió unos seis minutos después de despegar a las 17:07, según los datos de seguimiento del vuelo de la web FlightAware. Volvió a aterrizar a las 17:26.

El piloto dijo a los controladores del tráfico aéreo en Portland que el avión había sufrido una emergencia, estaba despresurizado y debía volver al aeropuerto, de acuerdo con una grabación de la web LiveATC.net.

Un pasajero envió una fotografía a la televisora KATU-TV en la que se ve lo que parece ser un enorme agujero en un lateral del aeroplano junto a los asientos de los pasajeros. Un video compartido por la cadena mostraba a gente con máscaras de oxígeno y a pasajeros aplaudiendo al tocar tierra.

Evan Smith, una de las personas que iba a bordo, dijo que “se escuchó un gran estruendo en la parte trasero izquierda, un silbido y las máscaras de oxígeno se desplegaron al instante y todos se la pusieron", contó en declaraciones a KATU.

En la fila donde voló la ventana había un niño con su madre, dijo Smith. La camiseta del chico fue succionada y salió volando, agregó.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunciaron que investigarán el incidente.

El Boeing 737-9 MAX implicado en el siniestro salió de la línea de ensamblado y recibió su certificación de seguridad hace apenas dos meses, según los registros online de la FAA.

El avión había realizado 145 vuelos desde su entrada en servicio comercial el 11 de noviembre, apuntó FlightRadar24, otro servicio de seguimiento. El de Portland era su tercer trayecto del día.

Boeing dijo estar al tanto del incidente y que trabajaba para recopilar más información, además de mostrar su disposición a apoyar la pesquisa.

