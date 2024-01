Explosión en hotel de Fort Worth deja al menos 21 heridos

FORT WORTH, Texas, EU (AP) — Una explosión que se registró el lunes en un histórico hotel de Fort Worth causó lesiones a 21 personas, reventó las ventanas y dejó las calles del centro de la ciudad cubiertas de escombros, informaron las autoridades. Uno de los heridos se encontraba en estado crítico.

Las cuadrillas de rescate encontraron a varias personas atrapadas en el sótano del edificio de 20 pisos que se ubica en el corazón de Fort Worth, dijo Craig Trojacek, portavoz del Departamento de Bomberos de Fort Worth.

Los investigadores creen que el estallido fue provocado por gas natural, señaló la portavoz del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus iniciales en inglés) Sara Abel.

Cuatro personas se encontraban en estado grave y las demás fueron trasladadas a hospitales con heridas menores, indicaron las autoridades en conferencia de prensa.

El hotel Sandman Signature se ubica en una zona de gran actividad en el centro de la ciudad, a una cuadra del Centro de Convenciones de Fort Worth. Los noticieros transmitieron imágenes aéreas en las que se ve a los bomberos usando picos para abrirse paso entre tablaroca, vidrios rotos y metal retorcido que cubrieron la calle frente al hotel. Las autoridades pidieron a la población que evitara la zona.

"Hay un olor a gas en la zona y hubo ventanas y cosas que salieron volando de la estructura", declaró Trojacek.

Trojacek añadió que se realizaban obras en un restaurante del hotel, pero añadió que no había certeza de que allí se hubiera producido el estallido.

Un video publicado en redes sociales mostraba a un hombre sentado en una esquina frente al lugar de la explosión y abrazando a mujer. El hombre parecía tener sangre en la frente, y un paramédico se arrodillaba frente a él para atenderle las heridas.

