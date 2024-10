Habitantes de Florida se abren paso entre la destrucción que dejó Milton (Fotos y videos)

LITHIA, Florida, EE.UU. (AP) — Los habitantes de Florida se abrían paso por calles inundadas, recogían escombros y evaluaban los daños a sus viviendas el viernes luego de que el huracán Milton arrasó con comunidades costeras y provocó un aluvión de tornados letales.

Por lo menos 10 personas murieron, y los rescatistas seguían salvando a gente de las crecidas de los ríos, pero muchos expresaron estar aliviados de que Milton no fuera peor. El huracán no golpeó directamente la poblada región de Tampa, y la letal marejada ciclónica que los científicos temían no llegó a materializarse.

Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis advirtió a la gente que no bajara la guardia y señaló que aún hay amenazas a la seguridad, como el tendido eléctrico caído y agua estancada que podría ocultar objetos peligrosos.

Mientras los propietarios de viviendas evaluaban los daños en sus propiedades, unos 2.2 millones de clientes de Florida seguían sin suministro eléctrico el viernes, según poweroutage.us. A los 260 mil habitantes de St. Petersburg se les pidió que hirvieran el agua antes de beber, cocinar o cepillarse los dientes, al menos hasta el lunes.

Mientras tanto, la vital industria turística del estado empezó a volver a la normalidad, y varios parques de diversiones se preparaban para reabrir. También estaba previsto que el aeropuerto más concurrido del estado reabriera completamente el viernes.

Milton, que azotó el estado dos semanas después del devastador paso del huracán Helene, inundó las islas barrera, arrancó el techo del estadio de béisbol de los Rays de Tampa Bay y derribó una grúa de construcción.

Equipos del Departamento de Policía del condado de Hillsborough ayudaron el viernes a rescatar a varias personas que habían quedado atrapadas por la crecida del río Alafia, entre ellas una mujer de 92 años. El río tiene 40 kilómetros (25 millas) de largo y se extiende desde el este del condado de Hillsborough hasta la bahía de Tampa.

Los animales también estaban siendo rescatados. Cindy Evers ayudó a rescatar a un cerdo de gran tamaño atrapado en las aguas de un centro comercial de Lithia, al este de Tampa. Ya había rescatado a un burro y varias cabras después de la tormenta.

Rescuers saved Millie the pig from floodwaters at a gas station in Lithia, Florida, after Hurricane Milton drenched the area. Other animals, including several goats and a donkey tied to the pump, were also rescued. pic.twitter.com/VP1zejeaYM — CBS News (@CBSNews) October 11, 2024