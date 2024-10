Obama arremete contra Trump en la recta final de la campaña: "Es un incompetente"

(AP).- En su primera aparición en la campaña electoral, el popular expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, acudió al estado crucial de Pensilvania, este 10 de octubre, de cara a las elecciones presidenciales, en respaldo a la candidata del Partido Demócrata Kamala Harris.

Obama instó a los hombres a votar por la actual vicepresidenta, arremetió contra la “falsa” retórica del republicano Donald Trump y lo describió como un hombre egoísta que solo busca su propio beneficio.

Barack Obama entra en la arena política en la recta final de la campaña presidencial en Estados Unidos. Lo hizo en Pensilvania, uno de los siete estados péndulo de este año, y el de mayor peso del grupo con sus 19 votos electorales.

Allí, el exmandatario instó a los hombres negros a votar por la candidata demócrata y actual vicepresidenta, Kamala Harris, y emitió declaraciones contra el candidato republicano, Donald Trump, calificadas por la prensa local como “feroces”.

Obama aseguró que quería “decir algunas verdades” después de escuchar informes de que había menos entusiasmo por Harris que por su propia candidatura y que algunos hombres negros estaban pensando en no participar en las elecciones.

“Parte de esto me hace pensar —y estoy hablando directamente a los hombres— parte de esto me hace pensar que, bueno, simplemente no sienten la idea de tener a una mujer como presidenta, y están pensando en otras alternativas y otras razones para eso”, señaló Obama.

El expresidente subrayó que la inclinación de Trump por menospreciar a la gente no es una fortaleza real.

“Lo siento, caballeros, he notado esto, especialmente con algunos hombres que parecen pensar que el comportamiento de Trump de intimidar y menospreciar a la gente es una señal de fortaleza. Y estoy aquí para decirles: eso no es la verdadera fortaleza”, subrayó el ex jefe de Estado.

“Nunca lo ha sido. La verdadera fortaleza consiste en ayudar a las personas que lo necesitan y defender a quienes no siempre pueden defenderse por sí mismos, eso es lo que deberíamos querer para nuestras hijas y nuestros hijos, y eso es lo que quiero ver como presidente de los Estados Unidos de América”, agregó Obama.

Desde su mitin, en la Universidad de Pittsburgh, el expresidente demócrata describió a Trump como alguien que no es opción para liderar el país hacia el cambio, llamándolo un multimillonario “incompetente” “que no ha dejado de quejarse de sus problemas desde que bajó por su escalera mecánica dorada hace nueve años”.

Trump respondió este viernes 11 de octubre en una publicación en su red social ignorando la extensa denuncia de Obama contra él, sugiriendo que Obama podría tener secretamente su apoyo y, una vez más, insultando a Harris.

“Obama admite una total falta de entusiasmo por Kamala, especialmente con los hombres negros (...) ¡Creo que Obama votará por mí porque no le gusta el hecho de que Kamala sea una persona con un coeficiente intelectual extremadamente bajo!”, indicó el candidato republicano.

Obama contra las “teorías conspirativas” de Trump

El popular exmandatario y una de las mayores voces para galvanizar el apoyo al Partido Demócrata describió las publicaciones en mayúsculas de Trump en las redes sociales y sus “desvaríos y delirios sobre locas teorías conspirativas. Los discursos de dos horas, la ensalada de palabras, simplemente es como Fidel Castro. Una y otra vez. Constantes intentos de venderte cosas. ¿Quién hace eso?”, cuestionó.

Obama también condenó la difusión de desinformación por parte de Trump sobre los huracanes Helene y Milton que recientemente han impactado en Estados Unidos, y criticó “la idea de intentar engañar intencionalmente a la gente en sus momentos más desesperados y vulnerables”. Destacó que las mentiras pueden disuadir a algunas de las personas afectadas de buscar ayuda. Visiblemente emocionado, Obama preguntó: “¿Cuándo se volvió aceptable eso?”.

Barack Obama enumeró algunos de los productos que Trump ha intentado vender durante su tercera campaña para la Casa Blanca, entre ellos zapatillas de oro de 399 dólares, un reloj de 100 mil dólares y su Biblia “Dios bendiga a los Estados Unidos” por 59,99 dólares.

“Él quiere que compren la palabra de Dios: edición Donald Trump. Tiene su nombre junto a Mateo y Lucas”, afirmó Obama, riendo. “No se pueden inventar estas cosas”, añadió.

La aparición de Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, subraya la naturaleza histórica de la propia carrera política de Harris, quien es la primera mujer, persona negra o persona de ascendencia del sur de Asia en ocupar el cargo de vicepresidenta, sería la primera mujer en llegar a liderar la Casa Blanca si es elegida el próximo 5 de noviembre.

Tanto Harris como Trump han estado compitiendo por el apoyo de los estadunidenses negros. Una encuesta reciente del Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC encontró que aproximadamente 7 de cada 10 votantes afrodescendientes tienen una opinión algo o muy favorable de Harris, con pocas diferencias entre los votantes negros hombres y mujeres sobre cómo ven a la candidata demócrata.

Por el contrario, las opiniones de los votantes negros sobre Trump fueron abrumadoramente negativas, según la encuesta, pero el expresidente cree que su mensaje sobre la economía, la inmigración y los valores tradicionales puede abrirse camino en la base tradicional de apoyo de los demócratas entre los votantes negros, especialmente los hombres afrodescendientes más jóvenes.