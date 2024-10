China hace maniobras militares en torno a Taiwán; se “lidiará adecuadamente con la amenaza": Taipéi

Un guardacostas vigila un barco guardacostas chino cerca de las islas Matsu, Taiwán. Foto: Guardia Costera de Taiwán via AP

TAIPÉI, Taiwán (AP) — China desplegó el lunes un portaaviones, otros buques y aviones militares en unas grandes maniobras en torno a Taiwán y sus islas circundantes, en una simulación de bloqueo de puertos cruciales que reflejaba la tensa situación en el estrecho de Taiwán.

Las fuerzas chinas emplearon 125 aeronaves militares, la cifra más alta registrada en un día en ejercicios en torno a Taiwán, según el Ministerio taiwanés de Defensa Nacional. Noventa de las aeronaves se detectaron dentro de la zona de identificación de defensa aérea taiwanesa, añadió.

El Ministerio chino de Defensa señaló que los ejercicios respondían a la negativa del presidente taiwanés, Lai Ching-te, de acceder a las exigencias de Beijing de que Taiwán reconozca que forma parte de la República Popular China bajo el gobierno del Partido Comunista.

Los simulacros se realizaban cuatro días después de que Taiwán celebrase la fundación de su gobierno en su Día Nacional. El presidente dijo en un discurso que China no tiene derecho a representar a Taiwán y declaró su compromiso de "resistirse a la anexión o la invasión".

"Nuestro Ejército desde luego lidiará adecuadamente con la amenaza de China", dijo Joseph Wu, secretario general del consejo de seguridad taiwanés, en Taipéi, la capital de Taiwán. "Amenazar a otros países con la fuerza incumple el espíritu fundamental de la Carta de Naciones Unidas sobre resolver las disputas por medios pacíficos".

La oficina presidencial de Taiwán pidió a China que "detenga las provocaciones militares que socavan la paz y la estabilidad regional y deje de amenazar a la democracia y la libertad de Taiwán".

Un mapa emitido por la televisora estatal china CCTV mostraba seis grandes bloques en torno a Taiwán que indicaban dónde se celebraban las maniobras, así como círculos dibujados en torno a las islas periféricas de Taiwán. El Ministerio chino de Defensa no ha dicho cuánto durará el ejercicio.

China desplegó su portaaviones Liaoning para las maniobras, y CCTV mostró imágenes de un caza J-15 despegando de la cubierta del avión, aunque el paradero exacto del barco no estaba claro.

En los ejercicios participaban la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y el cuerpo de misiles, indicó Li Xi, capitán de la Armada y portavoz del Comando de Sector Oriental de China.

"Esta es una gran advertencia para los que respaldan la independencia de Taiwán, y un símbolo de nuestra determinación para salvaguardar nuestra soberanía nacional", declaró Li en un comunicado en el canal de ese servicio en los medios públicos.

En una conferencia de prensa diaria del Ministerio chino de Exteriores, la vocera Mao Ning señaló que China no considera que las relaciones con Taiwán sea un asunto diplomático, en línea con su rechazo a reconocer Taiwán como estado soberano.

"Puedo decirles que la independencia de Taiwán es tan incompatible con la paz en el estrecho de Taiwán como el fuego con el agua. Una provocación de las fuerzas de independencia de Taiwán sin duda será respondida con contramedidas", dijo Mao.

El Ministerio taiwanés de Defensa dijo que había desplegado buques de guerra a puestos designados en el océano para hacer labores de vigilancia y mantenerse preparados. También desplegó grupos móviles de radar y misiles en tierra para seguir el rastro de los barcos. El lunes por la mañana dijo haber localizado siete barcos de guerra, así como cuatro barcos del gobierno chino, aunque no especificó qué clase de barcos eran.

En las calles de Taipéi, los residentes se mostraron tranquilos. "No me preocupa, tampoco entro en pánico, no tiene ningún efecto en mí", dijo Chang Chia-rui.

Otro residente de Taipéi, Jeff Huang, dijo que "Taiwán es muy estable ahora, y estoy acostumbrado a los ejercicios militares chinos. Me he visto amenazado por esta clase de amenazas desde que era niño y estoy acostumbrado".

Estados Unidos, el aliado extraoficial más importante de Taiwán, describió la respuesta china al discurso de Lai como desproporcionada. "Pedimos (al gobierno de Beijing) que actúe con moderación y evite cualquier acción futura que pueda socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y en la región más amplia", indicó en un comunicado el vocero del Departamento de Estado Matthew Miller.

China celebró maniobras similares después de que Lai asumiera el cargo en mayo. Lai continúa con los ocho años de mandato del Partido Progresista Democrático, que rechaza las demandas de Beijing de que reconozca que forma parte de China.

También el lunes, la Oficina china de Asuntos de Taiwán anunció sanciones contra dos personas taiwanesas, Puma Shen y Robert Tsao, por fomentar la independencia de la isla. Shen es cofundador de la Academia Kuma, un grupo sin fines de lucro que entrena civiles en preparación bélica. Taso donó 32,8 millones de dólares para financiar los cursos de instrucción de la academia. A ambos se les prohibió la entrada en China, lo que incluye Hong Kong.

China también organizó enormes maniobras en torno a Taiwán y simuló un bloqueo naval en 2022 tras una visita a la isla de Nancy Pelosi, que entonces era la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. China suele afirmar que la independencia de Taiwán es una "vía muerta" y que la anexión por parte de Beijing es una inevitabilidad histórica. El Ejército chino ha incrementado sus rodeos a las aguas y cielos de Taiwán en los últimos años, realizando maniobras conjuntas de cazas y buques de forma casi diaria en torno a la isla.

Taiwán fue una colonia japonesa antes de unificarse a China al concluir la Segunda Guerra Mundial. Se separó en 1949 cuando los nacionalistas de Chiang Kai-shek huyeron a la isla mientras los comunistas de Mao Zedong ascendían al poder en el territorio continental chino.