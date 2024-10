Famosa influencer Rachel Yaffe murió a los 27 años a causa de un raro tipo de cáncer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rachel Yaffe, una famosa influencer estadunidense falleció tras luchar contra un extraño cáncer que le diagnosticaron. La joven tiktoker murió el pasado 11 de octubre a los 27 años de edad.

De acuerdo con el medio US Weekly, a la joven le diagnosticaron el cáncer cuando tenía 20 años. El último mensaje que publicó la joven, el 1 de setiembre pasado, se viralizó y fue compartido por sus seguidores.

Rachel Yaffe contaba a través de su cuenta de TikTok cómo sobrellevaba la enfermedad y pese a los malestares que sufría, su carisma le ayudó a conseguir miles de seguidores, quienes se mantenían pendientes de su estado de salud.

En un video que difundió en abril de 2023 contó cómo fue diagnosticada.

“Fui a ver a una doctora durante el verano, que me conocía personalmente, y ella examinó todo mi cuerpo. Incluso palpó mi hígado y no sintió nada, pero me dijo, ‘Puedo ver en tus ojos que sientes que algo no está bien contigo’”.