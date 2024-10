Así fueron los últimos momentos de vida de Yahya Sinwar, líder de Hamás (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En redes sociales se difundió un video donde se observan los últimos momentos de vida del líder de Hamás, Yahya Sinwar.

Las imágenes fueron captadas por un dron israelí, en el video se observa cómo el dron entra a una edificación en ruinas, al fondo se ven unos muebles de sala donde está sentado Yahya Sinwar.

El líder de Hamás portaba una playera de manga larga y una protección en la cabeza que le cubría el rostro y sólo se podían observar sus ojos. También se aprecia cómo Sinwar se percata de la presencia del dron, lo observa por unos segundos, luego arroja un proyectil hacía el aparato, y es ahí donde finaliza el video.

“El momento final del líder de la resistencia que peleó valientemente en la línea frontal, negándose a rendirse a pesar de haber sufrido lesiones graves por fuertes ataques”, se le en el tuit que compartió el usuario @Solitude547 en X.

????The final moments of the resistance leader #yahya_sinwar who fought bravely on the front lines, refusing to surrender even after sustaining severe injuries from heavy attacks

He continued to fight with honor until he was ultimately martyred defending his land and people#Hamas pic.twitter.com/yj0ZUdQSaw