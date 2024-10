EU investiga divulgación de documentos clasificados sobre planes de Israel para atacar a Irán

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos investiga la publicación no autorizada de documentos clasificados que evalúan los planes de Israel para atacar Irán, dijeron tres funcionarios estadounidenses a The Associated Press. Un cuarto funcionario de Estados Unidos indicó que los documentos parecen ser auténticos.

Los documentos se atribuyen a la Agencia de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos y a la Agencia de Seguridad Nacional y señalan que Israel sigue moviendo activos militares para responder al ataque con misiles balísticos perpetrado por Irán el 1 de octubre. Los documentos fueron compartidos con los países conocidos como los “Cinco Ojos”: Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

Los documentos, calificados como de máxima confidencialidad, se difundieron en Telegram y fueron publicados por primera vez por CNN y Axios. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para discutir el asunto públicamente.

La investigación también busca dilucidar cómo se obtuvieron los documentos —incluyendo si fue una filtración deliberada por parte de un miembro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos u obtenidos por otro método, como un hackeo informático— y si alguna otra información clasificada se vio comprometida, dijo uno de los funcionarios. Como parte de esa pesquisa, las autoridades están averiguando quién tuvo acceso a los documentos antes de que fueran publicados, dijo el funcionario.

Los documentos aparecieron en un momento en que Estados Unidos ha instado a Israel a aprovechar la eliminación del líder de Hamás, Yahya Sinwar, y lograr un cese al fuego en Gaza, y también ha exhortado a Israel a no ampliar aún más sus operaciones militares en el norte, en Líbano, ya que esto podría desencadenar una guerra regional más amplia. Sin embargo, los dirigentes israelíes han insistido repetidamente que responderán al ataque con misiles de Irán.

En una declaración, el Pentágono se dijo al tanto de lo que había sucedido con los documentos pero descartó ofrecer más comentarios al respecto por el momento.