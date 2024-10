Kamala Harris celebra sus 60 años en acto de campaña con Stevie Wonder (Video)

JONESBORO, Georgia, EE.UU. (AP) — Kamala Harris convocó el domingo a feligreses negros a acudir a las urnas y recibió una gran ayuda de la leyenda de la música Stevie Wonder, quien reunió a los feligreses con una interpretación de "Redemption Song" de Bob Marley.

Harris visitó dos iglesias del área de Atlanta como parte de una campaña nacional conocida como "almas a las urnas". Es un esfuerzo de movilización liderado por la Junta Asesora Nacional de Líderes Religiosos Negros, que está enviando representantes a todos los estados en disputa para alentar la votación anticipada.

Después de los servicios, los autobuses llevaron a los feligreses directamente a los centros de votación anticipada.

En ambas iglesias, Harris ofreció un mensaje sobre la bondad y sobre animar a las personas en lugar de insultarlas, tratando de establecer un contraste implícito con el estilo descarado del republicano Donald Trump. Cuando faltan sólo 16 días para el día de las elecciones, a Harris se le está acabando el tiempo para transmitir su mensaje a un público que apenas la está conociendo después de una campaña truncada.

"Hay mucho en juego en este momento", dijo en Divine Faith Ministries International en Jonesboro. "Nuestra fuerza no se basa en a quién derrotamos, como algunos intentarían sugerir. Nuestra fuerza se basa en a quién alentamos. Y ese espíritu está muy en juego en estos próximos 16 días".

Wonder dirigió a la multitud a cantar su versión de "Feliz cumpleaños" a la vicepresidenta, quien cumplió 60 años el domingo. Cuando terminó, ella pareció ahogarse y dijo: "Te amo mucho".

Stevie Wonder himself sang his classic “Happy Birthday” to Kamala Harris at a “Souls to the Polls” GOTV event in GA.



