Trump trabaja en la freidora de un McDonald's (Video)

FEASTERVILLE-TREVOSE, Pensilvania (AP) — El candidato presidencial republicano Donald Trump estuvo a cargo el domingo de la freidora en un McDonald's de Pensilvania antes de realizar una conferencia de prensa improvisada, en la que respondió a preguntas a través de la ventanilla del servicio al automóvil.

Ante la mirada de periodistas y colaboradores, un empleado le enseñó al expresidente como colocar las canastillas de papas fritas en el aceite, a saltear las papas y colocarlas en las cajas con una pala. Trump, un entusiasta de la comida rápida y reconocido germofóbico, quedó sorprendido de que no tuviera que tocar las papas con sus manos.

BREAKING: President Trump becomes the first and only 2024 presidential nominee to work at McDonald's.



The mainstream media does not want you to SHARE! ???? pic.twitter.com/e4ubOTPPLa — Donald J. Trump ???? News (@DonaldTNews) October 20, 2024

"Se requiere de un gran conocimiento para hacerlo bien y hacerlo rápido", dijo Trump con una sonrisa, dejando de lado el saco de su traje y colocándose un delantal sobre su camisa y corbata.

La visita se produjo mientras trataba a de refutar los relatos de la candidata demócrata Kamala Harris, quien durante sus eventos de campaña aseguró que trabajó en la cadena de comida rápida mientras estudiaba en la universidad. Trump ha dicho, sin presentar evidencia, que eso nunca pasó.

A multi-billionaire is serving at the McDonald's drive-thru window—hilarious



Truly a man of the people pic.twitter.com/AARimeYiaa — Riley Gaines (@Riley_Gaines_) October 20, 2024

Una enorme multitud se formó fuera del restaurant de Feasterville-Trevose, cuyo condado de Bucks es una de las zonas sin clara preferencia política en el norte de Filadelfia. El establecimiento estuvo cerrado al público para la visita de Trump. El expresidente se presentó más tarde en un evento en Lancaster y estuvo presente en el partido de NFL en el que los Steelers de Pittsburgh derrotaron a los Jets de Nueva York.

HAPPENING NOW: President Trump is killing it on his first day on the job at McDonalds. Perfectly salted hot crispy fries. pic.twitter.com/DTH2cdGkEI — Bad Hombre (@joma_gc) October 20, 2024

Después de entregar varios pedidos a través de la ventanilla de servicio directo al auto, Trump —aún con delantal— se asomó para recibir preguntas de la prensa reunida en el exterior. El republicano, quien ha promovido constantemente falsedades sobre su derrota electoral de 2020, dijo que respetaría los resultados de los comicios del próximo mes "si es una elección justa".

Bromeó sobre servirle un cono de helado a un reportero y cuando otro preguntó si tenía algún mensaje para Harris, quien el domingo cumplía 60 años, Trump respondió: "Le diría 'Feliz cumpleaños, Kamala'", y añadió. "Creo que le mandaré flores".