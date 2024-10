Personal de inteligencia cubana protege a Maduro de un golpe de Estado en Venezuela: Castañeda

GINEBRA (apro).-Personal de inteligencia y de seguridad cubanos protegen al presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Esto explica por qué no ha habido en el país un golpe militar contra el régimen de Maduro y por qué no ha sido derrocado por la calle o por factores externos, indicó el excanciller Jorge Castañeda.

"Hay una guardia pretoriana , servicio de seguridad algo similar al Estado Mayor Presidencial que había en México hace ya varios años. Es un servicio de inteligencia semejante al ruso pero que le da un estatuto muy especial por ser extranjero , es una situación muy peculiar porque no responde a los ánimos ni a la polarización de la sociedad venezolana", dijo a Proceso.

Esta es la postura del gobierno de Sheinbaum ante la crisis política en Venezuela

“Ellos responden con una lealtad absoluta al gobierno de Cuba . Además se trata de un aparato de seguridad y de inteligencia muy competente, con 65 años de experiencia de proteger a los líderes cubanos de un derrocamiento o asesinato y de vigilar todo tipo de de opositores en Cuba y en Miami puesto que tienen muchísimos recursos humanos”.

“Es un aparato muy competente. Es uno de los más competentes del mundo junto con el de Israel. No es cualquier cosa”, valora.

“Entonces, ¿por qué no ha habido un golpe de estado en Venezuela?, cuestiona Castañeda en entrevista telefónica.

“Lo hubo en 1958, así derrocaron a la dictadura de Pérez Jiménez , fue un golpe militar . No es un antecedente despreciable y sin embargo, no hay muchas razones para pensar que en estos últimos 10 años hubiera podido haber un golpe de estado y sin embargo, pues no ha sucedido por la guardia pretoriana cubana en materia de seguridad e inteligencia”, agrega.

La cifra del número de personal de inteligencia cubano que se encuentra en Venezuela , según ensayos y artículos periodísticos

como en el libro La Invasión Consentida de Diego G. Maldonado , es de alrededor de 15 mil cubanos, añade.

“Yo creo que en algún momento hubo más, muchos eran médicos que ayudaban mucho a la vigilancia de la sociedad , las famosas misiones “barrio adentro” que se establecieron en Venezuela a partir de 2005 y 2007 y que siguen existiendo, en esas épocas se dice que eran más cubanos, pero ahora el número de cubanos de inteligencia son alrededor de 15 mil”, remarca.

Según Castañeda, “están encargados de vigilar a la sociedad civil, a opositores y a otros que critican al régimen. Ese personal de inteligencia cubano no comparte el descontento de la sociedad venezolana al faltar alimentos, medicinas y otros servicios”.

“No dejan que se muevan quienes se quejan del gobierno venezolano y si lo hacen los denuncian con el régimen”, acusa.

Este año mejoraron las cosas, observa Castañeda, “Maduro metió mucho dinero a la economía para fines electorales, hubo algo de dinero porque los gringos levantaron las sanciones sobre todo con la venta de petróleo y Maduro pudo vender el petróleo a precios más altos” .

“Pero ahora se van a empeorar las cosas con cinco millones de venezolanos que pasan hambre y los ocho millones que salieron del país y hay información anecdótica de que en estos últimos dos meses han vuelto a salir muchos venezolanos a Colombia y de ahí ya se van a otros países”, denuncia.

Al cuestionarlo sobre México en donde hay unos tres mil médicos cubanos , que parece que aumentarán a cinco mil , “obviamente esos médicos hacen los mismo en México que en otros países que es la vigilancia , espían, recaban información , pero por lo menos no por ahora tienen alguna injerencia en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo menos no por ahora”.

“El aparato de estado mexicano es mucho más complejo, para que los cubanos puedan tener algún tipo de injerencia en México”, afirma.

Con respecto al posible regreso de Edmundo González que ganó las elecciones en Venezuela , Castañeda manifestó “la esperanza de que la oposición venezolana y la comunidad internacional puedan lograr que se respete lo que claramente fue el triunfo de González con el veredicto de las urnas”.

Observadores del Centro Carter, de la OEA y miembros de la oposición han demostrado el claro triunfo de González al mostrar las actas, cosa que no ha hecho Maduro, apunta.

“Ojalá que todo esto sirva para que Edmundo González asuma la presidencia, pero la verdad es que esto me parece que se ve cada vez más remoto porque la represión en Venezuela se ha acentuado muchísimo”, observa.

“La gente tiene miedo, no puede uno reclamarle a González el haberse exiliado, es una decisión perfectamente comprensible, también hay que saludar el valor de María Corina Machado de permanecer en el país , pero las dos cosas son sintomáticas del grado de represión que se está generando en Venezuela y eso junto con una retracción de la participación de la comunidad internacional pues no da muchas esperanzas”, valora.

Lamenta que “México ya se retiró por completo de la troika con Brasil y Colombia, que pedían al Consejo Nacional Electoral que se publicaran los datos de las elecciones. México argumentó que respetaría la soberanía de Venezuela, por eso se retiró, y, según Castañeda, países como Brasil y Colombia “no tienen mucha idea de qué hacer y Estados Unidos tampoco parece tener mucha idea de cómo proceder. Están en periodo electoral y además con la crisis en Gaza y Líbano" .

“El gobierno de Washington no parece tener mucha idea de qué hacer, si volver a imponer las sanciones sobre todo en materia petrolera con lo cual puede volver a generar un nuevo éxodo muy importante de venezolanos o solamente aumentar las sanciones a personas o aumentar las sanciones al decretar un embargo generalizado al comercio con Venezuela . No está claro que podría hacer Washington, sobre todo Brasil y Colombia que son reticentes a tomar cualquier tipo de medida que sea más agresiva”.

Libertad de expresión en México

Con respecto a la libertad de expresión en México en donde se ha visto que varios comunicadores, intelectuales y colaboradores han dejado de participar en programas de TV incluyendo a Castañeda, o de escribir en ciertos periódicos, el excanciller considera que la razón puede deberse a alguno de tres escenarios posibles.

“Lo que se sabe, dice el excanciller, es que mucha gente que estaba en los programas de TV en las páginas de editoriales de los periódicos, en los noticieros de la radio han dejado de estarlo. No los conductores principales, pero sí los que acompañan y esto ha sucedido también en las páginas de editoriales de los periódicos”.

“Esos son hechos con nombres y apellidos. En efecto, mi nombre, el de Héctor Aguilar Camín, el de Denisse Dresser, el de Luis de la Calle, en el caso de Televisa. También están los casos de María Amparo Casar en canal 11 y en Excélsior, en Radio Fórmula están los casos de varios más”, detalla

“Esos son hechos", insiste, "ahora, lo que no está claro es si ya podemos hablar de un patrón o una tendencia o no . Si sólo son decisiones que se toman de manera aislada, quizás simultáneas por el cambio de gobierno, pero no necesariamente como parte de una tendencia o si realmente son parte de un patrón”.

“Si concluyéramos que sí son parte de una tendencia pues es difícil saber si esta corresponde al gobierno saliente, porque muchas de estas decisiones se tomaron justo antes de que saliera el expresidente Andrés Manuel López Obrador o si son decisiones del gobierno entrante o si son decisiones de los dueños de las empresas de los medios que están queriendo quedar bien con el nuevo gobierno”.

“La verdad yo no tengo elementos para ver cuál de estas tres posibilidades es la que mejor explica lo que está sucediendo en México con respecto a la libertad de expresión”, remata Castañeda.