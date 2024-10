McDonald's accedió a evento de Trump, pero afirma que no respalda a ningún candidato

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- McDonald's Corp. accedió a albergar un evento de campaña del expresidente Donald Trump en un restaurante de Pensilvania durante el fin de semana, pero la compañía asegura que no apoya a ningún candidato en particular durante la contienda presidencial.

Trump estuvo a cargo de la freidora de un McDonald's ubicado en los suburbios de Filadelfia el domingo, y posteriormente respondió a preguntas desde la ventanilla de servicio al automóvil. El restaurante fue cerrado al público para recibir al candidato republicano.

En un mensaje a los empleados al que The Associated Press tuvo acceso el lunes, McDonald's dijo que el operador propietario del restaurante, Derek Giacomantonio, se puso en contacto con la compañía después de que se le informó que Trump quería visitar el restaurante de Pensilvania. McDonald's estuvo de acuerdo con que el evento se llevara a cabo.

“Tras enterarnos de la solicitud del expresidente, nuestra postura fue la de mantener uno de nuestros valores centrales: nuestras puertas están abiertas para todos”, dijo la compañía. “McDonald's no apoya a candidatos de elección popular y esto sigue siendo el caso en esta contienda presidencial. No somos rojos ni azules... somos dorados”.

La compañía de hamburguesas con sede en Chicago aseguró que los franquiciatarios también han invitado a la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, y a su compañero de fórmula, el gobernador Tim Walz, a que visiten sus restaurantes. La campaña de Harris no respondió por el momento a un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios.

McDonald's señaló que ha sido “parte de la conversación en este ciclo electoral” a pesar de no buscar dicha distinción. En varios eventos de campaña y entrevistas, Harris ha mencionado que trabajó en McDonald's mientras estudiaba la universidad. Trump ha dicho, sin presentar evidencia, que la vicepresidenta miente.

La compañía no abordó el tema en su mensaje a sus empleados. Señaló que está orgullosa por los “gratos recuerdos de Harris de haber trabajado bajo los arcos” y destacó una cifra que se menciona con frecuencia, de que uno de cada ocho estadounidenses trabajó en McDonald's en algún momento de su vida.

“Si bien ni nosotros ni nuestros franquiciatarios tienen los registros de todos empleados de principios de la década de 1980, lo que hace que ‘uno de cada ocho’ sea tan significativo es la experiencia compartida para tantos estadounidenses”, dijo la compañía.