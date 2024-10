Joven desarrolla insuficiencia renal tras comer hamburguesa de McDonald's

Una estudiante de primer año de secundaria se encuentra hospitalizada por graves complicaciones relacionadas con intoxicación alimentaria después de comer hamburguesas cuarto de libra de McDonald's tres veces en las semanas previas a que se detectara un brote mortal de E. coli.

Kamberlyn Bowler, de 15 años de edad y residente de Grand Junction, Colorado, tuvo que ser trasladada vía aérea 400 kilómetros (250 millas) hasta un hospital cerca de Denver hace unas semanas, donde recibió diálisis durante 10 días en un esfuerzo urgente por salvar sus riñones.

Bowler es una de por lo menos 75 personas que han enfermado y de las 22 que han sido hospitalizadas debido a un brote que tentativamente tuvo origen en cebollas contaminadas. En el condado de Mesa donde vive la joven, 11 personas se han enfermado y una persona murió. Las autoridades federales de salud han dicho que las cebollas fileteadas utilizadas en las hamburguesas son la posible fuente del brote.

La madre de Kamberlyn, Brittany Randall, ha expresado preocupación por el estado de salud de su hija y señaló que estaba impactada ante la idea de que una hamburguesa pudiera causar tanto daño.

"Es bastante aterrador saber que depositamos tanta fe y confianza en que vamos a comer algo que es saludable", dijo Randall.

Brittany Randall ha iniciado un proceso para demandar a la cadena de comida rápida después de que Kamberlyn se infectó con la bacteria E. coli O157:H7 confirmada en el brote.

Esa bacteria produce una peligrosa toxina que puede causar severas complicaciones de una enfermedad renal conocida como síndrome urémico hemolítico, según expertos médicos. Muchos niños son hospitalizados durante varias semanas y algunos llegan a necesitar trasplante de riñón, dijo la doctora Myda Khalid, especialista renal en el Hospital Infantil Riley de Indiana, quien no está involucrada en el cuidado de Kamberlyn.

"El tiempo es crucial", dijo Khalid. "Tenemos que pasar por esta ventana y tenemos que hacerlo con mucho cuidado".

El padecimiento puede ser letal, pero la mayoría de los niños eventualmente se recuperan, añadió.

Kamberlyn dijo que comió hamburguesas cuarto de libra de McDonald's con queso, pepinillos extra —y cebollas— tres veces entre el 27 de septiembre y el 8 de octubre. Dijo que las hamburguesas eran fáciles de conseguir durante el medio tiempo de los partidos de fútbol americano y mientras miraba un juego de sóftbol escolar.

Empezó a sentirse enferma pocos días más tarde y presentó fiebre, vómitos, diarrea y dolorosos calambres estomacales.

"No podía levantarme de la cama", recordó. "No podía comer. No podía beber. Sobrevivía con paletas heladas. Me sentía fatal".

Randall, quien trabaja como guardia de prisión, tiene tres hijos mayores y pensó que la enfermedad de su hija menor podría ser sólo un caso de gripe. Pero cuando Kamberlyn le envió un mensaje de texto para decir que tenía sangre en las heces y orina y estaba vomitando sangre, Randall supo que se trataba de algo grave.

El 11 de octubre, Kamberlyn fue a un hospital de Grand Junction. Los médicos le dijeron que probablemente tenía un virus estomacal. La enviaron a casa, con instrucciones de mantenerse hidratada. Para el 17 de octubre, no se sentía mejor y regresó a la sala de emergencias. En esa ocasión, los análisis mostraron que Kamberlyn había desarrollado una insuficiencia renal aguda, dijo su madre. Fue trasladada vía aérea al Hospital Infantil de Colorado en Aurora, cerca de Denver, donde permanecía el martes.

Chris Kempczinski, presidente y director ejecutivo de McDonald's, se disculpó el martes por el brote durante una conferencia telefónica con inversionistas.

"Para nosotros, no hay nada más importante que la seguridad de nuestros clientes", comentó Kempczinksi. "La reciente oleada de casos de E. coli es sumamente preocupante, y escuchar informes de cómo esto ha impactado a nuestros clientes ha sido desgarrador para nosotros".

Randall dijo que la salud futura de su hija y los costos médicos le generan una gran incertidumbre.

"Las cuentas del hospital se están acumulando", señaló. "Y soy una madre soltera y simplemente no sé si puedo pagar todo lo que viene después de esto. Y tampoco sé cómo se ve el futuro".