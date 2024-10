Trump promete confiscar dinero de cárteles y entregarlo a víctimas de migrantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A ocho días de la elección presidencial en Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump hizo una nueva promesa de campaña desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El empresario aseguró que, de ganar, confiscará los bienes de los cárteles y lo obtenido será entregado como compensación a las víctimas de delitos cometidos por migrantes.

“Hoy anuncio que, por primera vez bajo mi administración, confiscaremos los bienes de las bandas criminales y los cárteles de la droga, y utilizaremos esos bienes para crear un fondo de compensación para brindar restitución a las víctimas de delitos cometidos por migrantes y el gobierno ayudará en la restauración. El gobierno ayudará en la restitución”, declaró Trump.

La propuesta del republicano se produjo durante su discurso sobre los migrantes y, en particular, sobre quienes él acusó de pertenecer a grupos criminales.

Trump afirmó que estas personas han “tomado” grandes franjas de ciudades: “Se han metido en el negocio inmobiliario, se han hecho cargo de complejos de apartamentos, se han hecho cargo de varios complejos donde la gente les paga alquiler, se convierten en propietarios” y denunció que poseen armas de calidad militar.

El expresidente invitó al escenario a Tammy Nobles, madre de Kayla, una joven de 20 años de edad que fue violada y asesinada en 2022 por Walter Javier Martínez, quien se declaró culpable del crimen en agosto pasado. De acuerdo con documentos de la Fiscalía, se confirmó que el joven salvadoreño había sido miembro de la pandilla conocida como MS-13 y entró a suelo estadunidense sin documentos y con la ayuda de “coyotes” cuatro meses antes del homicidio.

Nobles acusó a los departamentos de Seguridad Nacional y al de Salud y Servicios Humanos, así como a la administración de Joe Biden, de no haber cumplido con su trabajo. “Si hubieran hecho su trabajo, si hubieran hecho esa llamada telefónica a El Salvador, mi hija todavía estaría viva hoy”.

Trump también proyectó un video de Alexis Nungaray, otra madre cuya hija de 12 años, Jocelyn, también fue asesinada en junio de este año en Houston, Texas, presuntamente por dos migrantes venezolanos indocumentados. Johan José Martínez Rangel y Franklin José Peña Ramos fueron acusados de secuestro, abuso sexual agravado y homicidio en contra de la menor.

“Kamala Harris estaba a cargo de la inmigración en nuestras fronteras, si tuviéramos mejores políticas fronterizas y no fronteras abiertas, no estas políticas de captura y liberación, realmente creo que todo esto podría haberse evitado”, acusó la madre de Jocelyn. “Ella (Harris) no sólo me falló a mí, le falló a mi hija. Le falló a Joselyn”, denunció Nungaray.