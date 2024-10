Cae “lluvia de heces fecales” tras la explosión de una tubería en una avenida (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Conductores de vehículos privados, de transporte de carga y de pasajeros, así como motociclistas se encontraron, repentinamente, bajo una “lluvia de heces fecales” después de que una tubería explotó sobre una concurrida avenida.

De acuerdo con reportes periodísticos locales, el siniestro ocurrió cuando un grupo de trabajadores de la construcción realizaban pruebas de presión en una tubería del sistema del alcantarillado en la Zona de Alta Tecnología de la Avenida Xiuxiang, en la prefectura de Nanning, al sur de China, la mañana del pasado 24 de septiembre.

De pronto la tubería explotó, expulsando el material fecal poco más de 10 metros en el aire, el cual terminó cayendo encima de los conductores.

En redes sociales han circulado videos del momento de la explosión y cómo los contenidos de la tubería comenzaron a caer sobre los vehículos que se encontraban circulando por la zona en el momento. Posteriormente, inició una operación de limpieza, según reportes.

