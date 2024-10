Biden insinúa que partidarios de Trump son "basura"

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden criticó el martes a los seguidores de Donald Trump en respuesta al evento de campaña del candidato presidencial republicano durante el fin de semana en el Madison Square Garden, el cual estuvo cargado de una retórica grosera y racista.

En una llamada organizada por el grupo de defensa hispana Voto Latino, Biden respondió a un comediante que se presentó en el mitin de Trump, quien llamó a Puerto Rico una “isla flotante de basura”. Los comentarios iniciales de Biden fueron confusos.

“Apenas el otro día, un orador en su mitin llamó a Puerto Rico una isla flotante de basura. Bueno, déjenme decirles algo, yo no conozco al puertorriqueño que conozco, el Puerto Rico de donde e... en mi estado natal de Delaware. Son personas buenas, decentes y honorables”, dijo.

El presidente luego agregó: “La única basura que veo flotando por allí son sus seguidores. Su satanización de los latinos es inconcebible y es antiestadounidense. Va completamente en contra de todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sido”.

El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo que Biden “se refirió a la retórica de odio en el mitin del Madison Square Garden como ‘basura’”.

Poco después, Biden recurrió a las redes sociales para aclarar personalmente lo que dijo.

“Hoy más temprano me referí como basura a la retórica de odio contra Puerto Rico que profirió el seguidor de Trump en su mitin en el Madison Square Garden, que es la única palabra que me viene a la mente para describirla”, publicó en la red social X. “Su satanización de los latinos es inconcebible. Eso fue todo lo que quise decir. Los comentarios en ese mitin no reflejan quiénes somos como nación”.

Sin embargo, al referirse a los seguidores de Trump como “basura”, las declaraciones de Biden contradecían el mensaje que la nominada demócrata Kamala Harris busca transmitir en su intento por atraer a un grupo más amplio de votantes, incluidos republicanos desencantados. Poco después de los comentarios de Biden, Harris pronunció un discurso desde el Ellipse en Washington en el que prometió que sería una presidenta que uniría al país.

“Me comprometo a ser una presidenta para todos los estadounidenses”, dijo Harris, quien es la vicepresidenta de Biden.

El compañero de fórmula de Harris, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que el mensaje de unidad de la campaña no fue socavado por las palabras de Biden.

Walz dijo el miércoles en “CBS Mornings” que el presidente “fue muy claro en que está hablando de la retórica que escuchamos, así que no lo socava”. Walz agregó en “Good Morning America” de ABC que él y Harris “hemos dejado absolutamente claro que queremos que todos formen parte de esto. La retórica divisiva de Donald Trump es lo que necesita terminar”.

Los republicanos no tardaron en destacar el comentario de Biden. Trump llamó al senador de Florida, Marco Rubio, durante su mitin en Allentown, Pensilvania, para relatar lo sucedido.

“Hace un momento Joe Biden afirmó que nuestros seguidores, nuestros patriotas, son basura”, dijo Rubio. “Está hablando de estadounidenses comunes que aman a su país”.

La portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado posterior, “No hay manera de disimularlo: Joe Biden y Kamala Harris no solo odian al presidente Trump, desprecian a las decenas de millones de estadounidenses que lo apoyan”.

Un texto de recaudación de fondos de la campaña de Trump declaró, ”¡EL JEFE DE KAMALA, JOE BIDEN, ACABA DE LLAMAR BASURA A TODOS MIS SEGUIDORES!” antes de asegurar a los destinatarios que Trump mismo piensa, ”¡USTEDES SON INCREÍBLES!”

Incluso algunos prominentes demócratas comenzaron a distanciarse de los comentarios de Biden. Hablando en CNN, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que él “nunca insultaría a la buena gente de Pensilvania o a cualquier estadounidense aunque eligieran apoyar a un candidato que yo no apoyé”.

Los comentarios recordaron a la entonces nominada presidencial demócrata Hillary Clinton despreciando a los seguidores de Trump durante una recaudación de fondos en 2016 en Nueva York al decir que eran una “cesta de deplorables”.

Clinton luego llamó a esa caracterización “una amplia generalización”. Pero se convirtió en lema para muchos seguidores de Trump que dijeron que el insulto encapsulaba las actitudes elitistas de Clinton y los demócratas.

Mientras tanto, Trump fue preguntado en una entrevista el martes por la noche con Sean Hannity de Fox News Channel sobre el chiste racista y vulgar en su mitin en Nueva York. Respondió: “Alguien dijo que había un comediante que bromeó sobre Puerto Rico o algo así. Y no tengo idea de quién es”.

El expresidente añadió: “No puedo imaginar que sea un gran problema”.

En un mitin el martes en Allentown, Pensilvania, una ciudad con una gran población hispana, Trump repitió su afirmación de que las políticas de inmigración de Biden han permitido que otros países traten a Estados Unidos como “un gran basurero”.

Con el día de las elecciones ahora a solo una semana, Biden ha trabajado para mantener la relevancia, promoviendo los logros de su administración mientras Harris compite contra Trump.

Pero sus esfuerzos por permanecer en el centro de atención política podrían no ser siempre tan útiles para los demócratas. Eso se debe a que, mientras Harris ha sido crítica de Trump durante meses, llamándolo “inestable” y “desequilibrado” e incluso sugiriendo que era “fascista”, ha sido cuidadosa en no denigrar a sus seguidores.

De hecho, la vicepresidenta ha hecho campaña extensamente con la exrepresentante republicana Liz Cheney y otros exfuncionarios electos republicanos, esperando atraer a votantes conservadores. La convención demócrata, y los anuncios de Harris, han destacado las historias de estadounidenses comunes que hablan de haber votado por Trump en el pasado pero ahora dicen que están apoyando a la vicepresidenta.

En la llamada del martes, Biden también dijo que Trump “no le importa un comino la comunidad latina” y pidió el rechazo del expresidente incluso mientras la campaña de Trump dice que su apoyo está aumentando entre los hispanos, particularmente hombres.

“Voten para mantener a Donald Trump fuera de la Casa Blanca”, dijo Biden. ”Él es un verdadero peligro, no solo para los latinos sino para todas las personas. Particularmente aquellos que son minoría en este país”.