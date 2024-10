ONU advierte sobre criminalización de defensoras de DDHH, activistas y periodistas en Cuba

Ginebra. El Comité de la ONU contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW por siglas en inglés) externó su preocupación por la criminalización en Cuba de mujeres defensoras de Derechos Humanos, periodistas, trabajadoras de los medios , así como defensoras de mujeres lesbianas , bisexuales, transgénero e intersexuales y urge al gobierno de Miguel Díaz- Canel a implementar medidas efectivas para su protección.

"El Comité observa con preocupación que el Estado parte (Cuba) niega las acusaciones de criminalización contra las defensoras de los derechos humanos. Permanece profundamente preocupado por los informes constantes de fuentes creíbles durante el período del informe, incluidos otros mecanismos y organismos de la ONU, que reportan amenazas, ataques, violencia de género, estigmatización, acoso, intimidación (incluido en línea), criminalización, casos de represalias, detenciones y arrestos arbitrarios, y campañas de difamación dirigidas contra las defensoras de los derechos humanos, incluidas las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios, las mujeres que protestan por las condiciones económicas actuales y las mujeres que abogan por los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales'', subraya el CEDAW.

El CEDAW formado por expertas de diversas partes del mundo, incluyendo la mexicana Leticia Bonifaz, examinó el informe de Cuba el 18 de Octubre en Ginebra, Suiza en cuya sesión cuestionó al gobierno de La Habana sobre los derechos de las mujeres cubanas y publicó sus conclusiones sobre el examen.

En sus conclusiones, entre otros temas, el Comité exhorta al gobierno de Miguel Díaz-Canel “a garantizar que el derecho penal no sea utilizado para arrestar y detener arbitrariamente o para tomar represalias contra las defensoras de los derechos humanos, especialmente durante este período crítico, y a proteger a las defensoras de los derechos humanos, mujeres periodistas y trabajadoras de los medios, y mujeres que abogan por los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales contra cualquier amenaza, ataque, violencia de género, estigmatización, acoso, intimidación, difamación, criminalización y otras represalias por su trabajo legítimo”.

El grupo de expertas de la ONU también “insta al Estado parte a investigar todos los casos reportados y a procesar y sancionar adecuadamente a los responsables de dichos actos, incluidos los funcionarios públicos, y a asegurar que las defensoras de los derechos humanos, activistas y mujeres periodistas y trabajadoras de los medios, incluidas aquellas que son críticas del gobierno, puedan realizar libremente su trabajo legítimo y ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.

El CEDAW expresó particular preocupación por informes recibidos en los que denuncian que “las mujeres que han expresado opiniones políticas disidentes se les ha negado el empleo o han sido despedidas”.

Por tal motivo, insta al gobierno de La Habana a “prohibir explícitamente la discriminación laboral por motivos de opinión política”.

Llama a Cuba a adoptar “medidas específicas para promover el acceso de las mujeres al empleo formal, prestando especial atención a las mujeres rurales, mujeres con discapacidades, mujeres afrodescendientes y mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales”.

El CEDAW urge a implementar sin demora el Sistema Nacional de Atención Integral a la Vida y asegurar que sea sensible al género, la discapacidad y la edad, y que aborde las necesidades y derechos específicos de las mujeres.

Además, pide “fortalecer los esfuerzos para promover el reparto equitativo de las responsabilidades familiares y domésticas entre mujeres y hombres, incluyendo la introducción de licencias de paternidad o licencias parentales iguales, arreglos de trabajo flexibles y aumentar la disponibilidad de servicios de cuidado infantil de calidad y asequibles, así como servicios de atención para personas con discapacidades y personas mayores”.

Asimismo, urge al gobierno de Díaz-Canel a “ratificar, sin demora, el Convenio sobre la Violencia y el Acoso, 2019 (No. 190), el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (No. 156) y el Convenio sobre el Trabajo Decente para los Trabajadores Domésticos, 2011 (No. 189) de la Organización Internacional del Trabajo.

De igual manera, el grupo de expertas de la ONU, pide “fortalecer los esfuerzos para reducir la feminización de la pobreza, con un enfoque particular en los grupos de mujeres en situación de desventaja, promoviendo su acceso a la tenencia de la tierra y a préstamos de bajo interés sin garantías y otras formas de crédito financiero”.

El CEDAW insta a Cuba a “fortalecer la participación de los grupos de mujeres en situación de desventaja en iniciativas empresariales para empoderarlas económicamente y brindarles oportunidades para adquirir el apoyo y las habilidades necesarias para participar plenamente en la vida económica”.

Por otra parte, el CEDAW advirtió que la explotación sexual y la prostitución en Cuba han aumentado debido a la pobreza y el hambre, exacerbadas por las restricciones al comercio y las sanciones, motivo por el que pidió a las autoridades cubanas una mayor lucha contra este flagelo.

El Comité de la ONU también expresó preocupación “por el alto número de feminicidios, violaciones, asaltos sexuales y otros crímenes sufridos por mujeres en Cuba, particularmente afrodescendientes y la falta de lugares acondicionados por el Estado para servir de refugio a las víctimas de la violencia doméstica”.