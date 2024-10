¿Qué es DANA? El fenómeno meteorológico que ha dejado más de 90 muertos en Valencia (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Al menos 92 personas han fallecido en la Comunidad de Valencia, dos en Castilla-La Mancha y una más en Andalucía, España, aún no se tiene un número preciso de personas desaparecidas y unas 115 mil han sido afectadas por apagones, derivado de la DANA que azotó a la península Ibérica esta semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró, el 29 de octubre, la caída de hasta 491 litros por metro cuadrado (l/m²) en algunas zonas, en apenas ocho horas, "prácticamente lo que puede llover en un año completo", indicó esa dependencia en la red social X.Las precipitaciones, y los fuertes vientos que acompañan a estas, fueron provocadas por un fenómeno meteorológico conocido por el acrónimo DANA, que significa Depresión Aislada en Niveles Altos. Éste ocurre cuando una masa aislada de aire polar muy frío circula en capas altas de la troposfera y queda rodeada por aire más cálido, según explicó el portavoz de la AEMET Rubén del Campo a “National Geographic”.

Según la misma Agencia, una DANA puede permanecer en una misma zona durante varios días, pero no todas son tan extremas y causan las afectaciones como las de esta semana.

“Las DANAs son una estructura relativamente frecuente en nuestras latitudes (España) y, por suerte, la mayoría de ellas no llegan a ser tan noticiosas”, señaló Delia Gutiérrez, meteoróloga de la AEMET, pero el actual fue calificado como el “más adverso del siglo en la Comunidad Valenciana”, por esa misma dependencia.

“Ha sido un temporal histórico, a la altura de los grandes temporales mediterráneos y entre los tres más intensos del último siglo en la región”. Los expertos señalan que la frecuencia de estos fenómenos ha aumentado, acompañados por lluvias más intensas por el cambio climático. “Estamos viendo más fenómenos de este tipo a medida que nuestro clima se calienta”, explicó el meteorólogo de la BBC Matt Taylor, pero según la AEMET, aún no se sabe con seguridad si hay relación.

The scale of the flooding currently unfolding in Valencia, Spain is unfathomable. This is footage from Chiva, where a jaw-dropping 343 mm of rain was recorded in just 4 hours earlier today, between 4:30 PM and 8:30 PM.



Video credit: Nalabcer pic.twitter.com/WdCgUifavQ — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 29, 2024