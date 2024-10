Bruce Springsteen señala a Trump como “el candidato más peligroso a la presidencia” y respalda a Harris

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El famoso cantante Bruce Springsteen hizo oficial su respaldo a la candidata demócrata, Kamala Harris, rival del expresidente Donald Trump en la carrera presidencial y a quien el intérprete señaló como “el candidato más peligroso a la presidencia en el transcurso de mi vida”.

El cantante de “Born in the USA” y “Dancing in the Dark” compartió su apoyo por la fórmula democrática –compuesta por Harris y Tim Walz– en un video en su cuenta de Instagram, la noche del jueves 3 de septiembre.

“Nos acercamos a una de las elecciones más trascendentales en la historia de nuestra nación. Tal vez desde la Guerra Civil este gran país nunca se ha sentido tan dividido política, espiritual y emocionalmente como en este momento”, explicó el activista.

“Estados Unidos es la nación más poderosa de la Tierra, no sólo por nuestra abrumadora fuerza militar o poder económico, sino por lo que ella representa, lo que ella significa, lo que ella cree: libertad, justicia social, igualdad de oportunidades, el derecho a amar a quien uno quiera. Estas son las cosas que hacen grande a Estados Unidos”, apuntó.

Sprinsteen –quien previamente apoyó las campañas de los expresidentes demócratas Barack Obama y Jode Biden– también denunció que Trump tiene un claro “desdén por la santidad de nuestra Constitución, la santidad de la democracia, la santidad del Estado de derecho y la santidad de la transferencia pacífica del poder debería descalificarlo para el cargo de presidente”.

De acuerdo con el activista político, Harris y Walz tienen “una visión de este país que respeta e incluye a todos, sin importar clase, religión, raza, su punto de vista político o identidad sexual. Y quieren hacer crecer nuestra economía de una manera que beneficie a todos, no solo a unos pocos como yo en la cima. Esa es la visión de Estados Unidos sobre la que he estado escribiendo constantemente durante 55 años.