Huyen de Florida por el huracán Milton de categoría 5 (Video)

BELLEAIR BEACH, Florida, EU (AP) — Los habitantes de la costa de Florida en el Golfo de México se apresuraban el lunes a prepararse para la llegada de un huracán de categoría 5, mientras cuadrillas de trabajadores se esmeraban en retirar las pilas de escombros que dejó el huracán Helene hace dos semanas y las carreteras se llenaban de gente que huía.

El ojo del huracán Milton podría tocar tierra el miércoles en la región de Tampa Bay, que no ha sufrido el impacto directo de un huracán de categoría 3 o mayor en más de un siglo.

A mass evacuation is in progress in Sarasota, Florida, following the upgrade of Hurricane Milton to a Category 5. Here’s a look at the northbound traffic on I-75 as residents make their escape.@MyRadarWX #flwx #hurricane #milton pic.twitter.com/vC2pEvxLR2