EU veta la entrada al expresidente de Ecuador Rafael Correa por supuesta corrupción

El portavoz del Departamento de Estado de EU, Matthew Miller, indicó este miércoles 9 de octubre en un comunicado que el expresidente de Ecuador Rafal Correa y el exvicepresidente Jorge Glas "no son elegibles para entrar en Estados Unidos debido a su participación en significativos actos de corrupción durante su mandato".

De acuerdo con la Administración de Joe Biden, el exmandatario ecuatoriano y su 'número dos' abusaron de sus cargos públicos "al aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos gubernamentales".

Miller subrayó en el comunicado el respaldo de Estados Unidos para todos los ecuatorianos que estén "comprometidos con aumentar la transparencia gubernamental y exigir cuentas a los funcionarios públicos corruptos".

Today’s designation of Ecuador’s former president Correa and former vice president Glas due to their involvement in significant corruption during their time in office demonstrates our firm commitment to promote accountability of corrupt actors.