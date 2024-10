Milei blinda su veto a la financiación universitaria y concreta golpe a la educación pública

El presidente de Argentina, Javier Milei, lo hizo de nuevo. Al igual que en septiembre pasado con la reforma de jubilaciones, el Gobierno consiguió el tercio necesario en la Cámara de Diputados para confirmar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que ya había sido aprobada en el Congreso.

De este modo, se dejó sin efecto el proyecto que proponía un mayor financiamiento para las universidades públicas y una recomposición salarial para los docentes y personal no docente, quienes, en su mayoría, aseguran estar por debajo de la línea de pobreza.

A pesar de la presión ejercida por las masivas movilizaciones del pasado 2 de octubre en distintas ciudades de Argentina en defensa de las universidades públicas, 84 diputados decidieron respaldar el veto de Milei, quien nuevamente deberá agradecerles por haber evitado lo que habría sido un duro revés para el Gobierno.

La Administración libertaria encontró en el partido conservador PRO un aliado clave, que le brindó 35 votos. El apoyo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) al veto fue fundamental para que la bancada de su partido, en su mayoría, rechazara la Ley de Financiamiento Universitario.

También fue importante el respaldo de tres legisladores tucumanos que responden al gobernador peronista Osvaldo Jaldo, así como de un sector de la Unión Cívica Radical (UCR), el partido impulsor del proyecto que actualizaba los salarios docentes y no docentes de acuerdo con la inflación. Las diferencias internas en el seno del radicalismo durante la votación han profundizado la crisis de un espacio que hoy parece no tener una identidad clara ni liderazgo.

El Gobierno celebró la confirmación del veto e insistió en que su aprobación habría afectado el equilibrio fiscal. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), un organismo desconcentrado del Congreso de la Nación, la ley habría costado al Ejecutivo 0.14 puntos del producto interno bruto (PIB).?

“Reconocemos la importancia del equilibrio fiscal como una política central y la Cámara de Diputados ha tomado una decisión clave para preservarlo al detener la Ley de Financiamiento Universitario. Seguimos comprometidos con una educación pública de calidad, por eso consideramos esencial auditar las universidades y asegurar un uso responsable de los recursos públicos”, escribió en su cuenta de X Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación Argentina, el ente a cargo de la Secretaría de Educación.

Por el momento, el Ministerio de Capital Humano ha anunciado un aumento del 6,8% por decreto para el personal docente y no docente universitario, a pesar de que esta medida ha sido rechazada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), criticó al Gobierno por la propuesta y lo acusó de difundir información falsa.

“Mientras la inflación acumulada está superando el 180%, los salarios alcanzarían, luego del aumento propuesto, una actualización apenas superior al 90%”, escribió en su cuenta de X.

¿Qué implica el nuevo aumento universitario definido por el gobierno?



En el gráfico podemos ver la evolución real del salario de los profesores y trabajadores universitarios, incluyendo la última propuesta del gobierno del 6,8%.



Entonces?



Las universidades NO MIENTEN sobre… pic.twitter.com/CttJFTRhg4 — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) October 9, 2024

Con base en un gráfico con el que acompaña la publicación, aseguró que los miembros del Ejecutivo “mienten al afirmar que este aumento equipara los salarios universitarios con el resto de los trabajadores del Estado”.

Toma de facultades, incidentes y paro universitario

Horas antes de que se iniciara la sesión en la Cámara de Diputados, miles de estudiantes tomaron once universidades nacionales para visibilizar su reclamo contra los recortes a la educación pública. Como resultado de la consumación del veto, el gremio docente anunció un paro para este jueves 10 de octubre en todas las universidades del país.

"Repudiamos a las y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad" y "convocamos a un paro total el día jueves 10 y a consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto universitario", señaló el Frente Sindical de Universidades Nacionales en un comunicado.

Por otra parte, tras la confirmación del veto, se registraron incidentes en las afueras del Congreso, donde al menos ocho personas fueron detenidas.

"Fran Fijap":

Porque fue agredido durante las protestas frente al Congreso pic.twitter.com/ALryIzAmmt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 9, 2024

Conflictividad en ascenso

En diálogo con France 24, el consultor político internacional Tobías Belgrano considera que el veto de Milei "va a aumentar mucho la conflictividad sindical y de los movimientos estudiantiles".?

El experto cree que esto provocará una migración de docentes y estudiantes de las universidades públicas a las privadas, lo que podría afectar el prestigio de las casas de estudios superiores y "la capacidad de generación de capital humano que tiene Argentina".

“Si la sociedad empieza a ver que la conflictividad escala, que no se encuentran soluciones y que la educación universitaria pública se convierte en un lugar donde los alumnos no van a estudiar debido a la conflictividad inherente, el ajuste y el vaciamiento, habrá una migración a la universidad privada o, directamente, optarán por no ir a la universidad como una alternativa”, afirmó Belgrano, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica Argentina y Magíster en Gobierno por la UBA.

Por su parte, el politólogo Roberto Nolazco, gerente del área de Asuntos Públicos e Issue Management de Prospectiva Public Affairs Latam, coincide en que el Gobierno enfrentará una creciente conflictividad con docentes y estudiantes, aunque advierte que será más intensa con los movimientos estudiantiles.

"Suelen ser más intransigentes que los sindicatos o los partidos políticos, que son organizaciones acostumbradas a la negociación. En cambio, los movimientos estudiantiles son más duros de tratar. Además, en general, son quienes menos tienen que perder. No tienen problemas en tomar las facultades y ser más confrontativos”, explica a France 24.

El veto como ‘modus operandi’

Como sucedió después de vetar la ley de movilidad jubilatoria, Milei encontró respaldo en el macrismo, que se consolida como un salvavidas en el Congreso ante la poca representación libertaria en el Legislativo.

Para Belgrano, el veto se ha convertido en el ‘modus operandi’ del Gobierno. Sin embargo, cree que esta estrategia no es sostenible en el largo plazo.?

“Va a depender mucho del resultado electoral en las legislativas del año que viene. Si hace una buena elección, tendrá un poco más de fuerza propia en el Congreso y más iniciativa legislativa”.

En esa línea, Lucía Bonetto Cornatosky, magíster en Comunicación Digital Interactiva y licenciada en Ciencia Política, agrega a France 24 que el PRO ya ha avisado que no tiene intenciones de seguir votando en consecuencia con el Gobierno “hasta tanto vea resultados concretos: espacios en el Gobierno, en áreas de transporte o energía, o al menos, algún tipo de reciprocidad”.

A su vez, Nolazco, considera que haber conseguido un escudo legislativo en el Congreso es una “habilidad política” y un “logro” del Gobierno.

“Tengamos en cuenta que el Gobierno tiene 30 diputados propios. Logró sumar casi el doble de los diputados de otros partidos. Alcanzó 87 para respaldar el veto a la ley de movilidad jubilatoria y 84 en la Ley de Financiamiento Universitario”, precisa.?

Aunque coincide con sus colegas al afirmar que “el que hoy le haya funcionado el escudo no le asegura que funcione mañana”, resalta su capacidad para sancionar y vetar leyes en un Congreso donde tiene minoría.

En este contexto, Bonetto Cornatosky considera que esto representa un punto a favor para el Gobierno, ya que “discutir sobre transparencia en el uso de los recursos públicos o del financiamiento a las universidades puede ser un tema de interés para abrir las cajas del Estado e introducir modificaciones al ‘funcionamiento de la casta’”.

“Un punto que no tiene precedentes en la historia democrática”

En medio del debate en Diputados, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, hizo pública una carta enviada al Congreso en la que instaba a los legisladores a rechazar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.?

En la misiva, destacó que el sistema universitario público argentino es "único en el mundo" y combina "masividad, excelencia académica e ingreso irrestricto".

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por las firmas de todo el Consejo Superior, solicitó al Honorable Congreso de la Nación insistir en la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario.



La educación es la principal apuesta a un futuro mejor. #NoAlVeto pic.twitter.com/9Q5dtLPuAj — UBAonline (@UBAonline) October 9, 2024

Además, aseguró que la Universidad de Buenos Aires forma parte del 1% de la élite de las universidades de todo el mundo.?

“Somos líderes en la región, sin embargo, sostener estándares de calidad en el sistema público de investigación científica y educación superior requiere de inversión sostenida y el compromiso de todos los gobiernos”, afirmó en la carta.

El rector denunció que la situación del sistema universitario argentino es "cada vez más grave".?

“Llegamos a un punto que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país y, de seguir así, estaremos en un punto sin retorno donde todo el sistema deje de existir tal cual hoy lo conocemos”.

Por ello, Gelpi finalizó su escrito con un pedido a los diputados para que insistieran en la sanción de la ley.

“Honren su lugar y voten para ratificar una Ley que nos asegure que la Universidad pública va a seguir existiendo. Nunca estuvo tan claro, la responsabilidad histórica está en sus manos”.

Por su parte, Yacobitti, tras la confirmación del veto, lamentó haber estado cerca de alcanzar los dos tercios necesarios para insistir con la ley y subrayó en su cuenta de X la importancia de que la educación esté reflejada en el presupuesto de 2025.

“Debemos dialogar con todos, de todos los sectores, y que quede en claro, como sucedió hoy, para quiénes la educación es una prioridad y para quiénes es solo otra herramienta más de marketing electoral, como los globos o el papel picado”, concluyó.

El senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, también se pronunció y criticó tanto al Gobierno como a los legisladores aliados y opositores, a quienes acusó de utilizar “recursos de todo tipo” que llevaron a la Cámara de Diputados a “dar la espalda a una sociedad que, a lo largo y a lo ancho del país, dejó en claro que está a favor de la educación pública universitaria”.

El radical se comprometió a seguir presentando propuestas y concluyó con un mensaje de apoyo incondicional a la educación pública: