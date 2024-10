Varios tornados anunciaron la peligrosa llegada del huracán Milton de categoría 3 a Florida (Videos)

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — El huracán Milton tocó tierra el miércoles en la costa occidental de Florida como una tormenta de categoría 3 que trajo consigo fuertes vientos, una marejada ciclónica potencialmente letal y posibles inundaciones a buena parte del estado. Milton absorbió energía de las aguas excesivamente calientes del Golfo de México y llegó a alcanzar la categoría 5 en dos ocasiones.

El ciclón tenía vientos máximos sostenidos de 205 km/h (120 mph) al llegar a tierra a las 8:30 p.m. cerca de Siesta Key, una próspera franja de playas de arena blanca ubicada a unos 112 kilómetros (70 millas) al sur de Tampa, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus iniciales en inglés), que tiene sede en Miami. La zona de Tampa Bay no ha recibido el impacto directo de un huracán de categoría 3 o mayor en más de un siglo, pero la tormenta aún trae consigo marejadas ciclónicas potencialmente letales a buena parte de la costa occidental de Florida, incluidas zonas altamente pobladas como Tampa, St. Petersburg, Sarasota y Fort Myers.

Las fuertes lluvias seguramente causarán inundaciones tierra adentro cerca de ríos y lagos a medida que Milton atraviese la península de Florida con categoría de huracán para salir hacia el océano Atlántico el jueves.

Más de un millón de viviendas y negocios estaban sin luz la noche del miércoles en Florida, según el sitio web poweroutage.us, el cual lleva un registro de los informes de compañías de servicios públicos. La mayor cantidad de apagones era en el condado de Sarasota y el vecino condado de Manatee.

