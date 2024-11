Jóvenes afroamericanos e hispanos votaron por Trump por economía y empleo

WASHINGTON (AP) — Brian Leija, un empresario de 31 años de Belton, Texas, no se sorprendió de que un número creciente de hombres latinos de su generación votaran por Donald Trump para presidente este año. Leija había votado por el republicano en 2016 y 2020.

La razón de Leija fue simple: explicó que se había beneficiado de las políticas económicas de Trump, especialmente de los recortes de impuestos.

“Soy un trabajador de clase obrera”, indicó Leija. “Por lo tanto, los recortes de impuestos para pequeñas empresas son ideales para lo que hago”.

Para DaSean Gallishaw, un consultor en Fairfax, Virginia, el voto por Trump se debió a que, en su opinión, la retórica de los demócratas no se correspondía con sus acciones. “Ha pasado mucho tiempo desde que los demócratas realmente cumplieron sus promesas sobre lo que van a hacer por las comunidades minoritarias”, apuntó.

Gallishaw, de 25 años, que es negro, también ha votado por Trump en dos ocasiones anteriores. Este año, dijo, pensó que el “alcance a la comunidad minoritaria del expresidente realmente se hizo notar”.

Trump obtuvo una mayor proporción de votantes negros y latinos que en 2020, cuando perdió ante el demócrata Joe Biden, y más notablemente entre los hombres menores de 45 años, según AP VoteCast, una encuesta nacional de más de 120.000 votantes.

Incluso cuando la demócrata Kamala Harris ganó mayorías de votantes negros y latinos, no fue suficiente para darle a la vicepresidenta la Casa Blanca, debido a los avances de Trump.

La economía y el empleo volvieron a los hombres menores de 45 años más proclives a Trump

Los votantes en general citaron la economía y los empleos como el problema más importante que enfrentaba el país. Esto también fue cierto para los votantes negros e hispanos.

Aproximadamente 3 de cada 10 hombres negros menores de 45 años optaron por Trump, aproximadamente el doble de la proporción que obtuvo en 2020. Los jóvenes latinos, particularmente los hombres latinos jóvenes, también estuvieron más proclives a Trump que en 2020. Aproximadamente la mitad de los hombres latinos jóvenes votaron por Harris, en comparación con aproximadamente 6 de cada 10 que optaron por Biden.

Juan Proaño, director general de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC por sus siglas en inglés) —la organización más grande y antigua de Estados Unidos que aboga por mejorar las condiciones de los hispanos y latinos—, dijo que los resultados electorales dejan claro que el mensaje de Trump sobre la economía resonó entre los latinos.

“Creo que es importante decir que los latinos tuvieron un impacto significativo en decidir quién iba a ser el próximo presidente y reelegir a Donald Trump”, observó Proaño. “Los hombres (latinos) ciertamente respondieron al mensaje populista del presidente y se centraron principalmente en temas económicos, inflación, salarios e incluso apoyo a la reforma migratoria”.

El reverendo Derrick Harkins, un ministro que ha servido en la Iglesia Bautista Abisinia en Nueva York, ha supervisado el alcance a las comunidades religiosas afroestadounidenses durante más de una década. Indicó que el atractivo hiper masculino de Trump funcionó para ganarse a algunos hombres jóvenes no blancos.

“Creo que Trump con este machismo falso ha sido efectivo entre los hombres jóvenes, negros, blancos, hispanos”, dijo Harkins. “Y creo que, lamentablemente, aunque sea un porcentaje muy pequeño, cuando hablas de una elección como la que acabamos de tener, puede ser muy impactante”.

Las prioridades de los votantes negros y latinos cambiaron desde 2020

Mientras que aproximadamente 4 de cada 10 votantes jóvenes menores de 45 años de todos los grupos raciales y étnicos señalaron la economía como el principal problema al que se enfrenta el país, los votantes blancos y latinos de más edad fueron más propensos a citar también la inmigración, con aproximadamente una cuarta parte de cada uno de ellos diciendo que era el principal problema.

Una clara mayoría de los votantes negros jóvenes describieron la economía como “no tan buena” o “pobre”, en comparación con aproximadamente la mitad de los votantes negros mayores. Mayorías de votantes latinos, independientemente de la edad, dijeron que la economía está en mal estado.

Esa convicción hizo más difícil para Harris destacar los números reales en la economía, que muestran que la inflación ha disminuido drásticamente, el desempleo sigue siendo bajo y los salarios han aumentado. Estos votantes simplemente no sintieron ese progreso.

Esta fue la primera vez que Alexis Uscanga, un estudiante universitario de 20 años de Brownville, Texas, votó en una elección presidencial. La economía y la inmigración son los temas que lo llevaron a votar por Trump, afirmó.

“Todo simplemente se ha vuelto mucho más caro de lo que solía ser para mí”, dijo Uscanga. “Gasolina, los alimentos incluso como estudiante universitario, todo ha subido de precio y eso es una gran preocupación para mí y otros temas como la inmigración”.

Habiendo crecido vendiendo tamales y coches usados, y lavando coches, Uscanga sabe lo difícil que puede ser ganarse la vida. Cuando Trump era presidente, indicó, no se sentía así.

“Durante la presidencia de Trump había más oportunidades”, señaló Uscanga. “No me gustaba mucho el presidente Trump debido a su discurso en 2016, pero aparté eso y cómo vivíamos en 2018, 2019, simplemente sentí que vivíamos una buena vida sin importar lo que dijeran los medios y por eso empecé a apoyarlo después de eso”.

Aunque el giro de votos hacia Trump de los hombres negros y latinos fue impactante, Trump no podría haber ganado sin el apoyo de la mayoría de los votantes blancos.

“Los hombres de color realmente están comenzando a surgir como los nuevos votantes indecisos”, afirmó Terrance Woodbury, cofundador de HIT Strategies, una firma de encuestas e investigación que realizó estudios para la campaña de Harris.

“Durante mucho tiempo estuvimos hablando de mujeres y madres de la clase media que viven en los suburbios que pueden incidir en el resultado de las elecciones. Ahora los hombres de color realmente están comenzando a surgir como eso, especialmente los hombres jóvenes de color, que son menos ideológicos, menos atados a un solo partido y más propensos a oscilar entre partidos o entrar y salir del electorado”, explicó Woodbury.

El deseo de un liderazgo fuerte hizo que Trump fuera más atractivo

La mayoría de los votantes a nivel nacional dijeron que Trump era un líder fuerte, ligeramente menos de la mitad afirmó lo mismo sobre Harris. Entre los votantes hispanos, fueron incluso más aquellos que vieron a Trump como un líder fuerte en esta elección. Aproximadamente 6 de cada 10 hombres hispanos describieron a Trump como un líder fuerte, en comparación con el 43% que dijo eso en 2020. Aproximadamente la mitad de las mujeres hispanas dijeron que Trump era un líder fuerte, frente al 37%.

Los hombres y mujeres negros tenían aproximadamente el doble de probabilidades que en 2020 de describir a Trump como un líder fuerte.

David Means, un gerente de compras en Atlanta que es negro, se abstuvo de votar en la elección porque no sentía que ni Harris ni Trump estuvieran apelando correctamente a los hombres negros. Pero los resultados de la elección no lo decepcionaron.

“Estoy satisfecho con el resultado. No me siento menospreciado. No me decepcionaron. No estaba apoyando a Trump o Kamala, pero no quería una mujer en esa posición”, afirmó. Y si tuviera que ser una mujer, Means dijo, “preferiría tener una mujer realmente fuerte e inteligente, por ejemplo, como la jueza Judy”.