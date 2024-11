Trump presiona a aspirantes para encabezar el Senado a que aprueben de inmediato a su gabinete

WASHINGTON (AP) — Días antes de que los senadores republicanos elijan a un nuevo líder, el próximo mandatario Donald Trump ha presionado a los aspirantes al cargo para que cambien las reglas y le otorguen el poder para nombrar a algunos miembros de su gabinete sin la necesidad de una votación en la cámara alta.

Los senadores republicanos John Thune, por Dakota del Sur; John Cornyn, por Texas; y Rick Scott, por Florida, compiten en una elección secreta a realizarse el miércoles para ocupar el mando de la conferencia del partido y tomar el lugar de Mitch McConnell, quien dejará el cargo después de casi dos décadas. Los tres han buscado el apoyo de Trump durante la contienda, luchando por demostrar quién es más cercano al expresidente.

Trump no se ha expresado a favor de alguno de los tres candidatos, pero el domingo dejó en claro que anticipa que, si es necesario, el nuevo líder encuentre nuevas vías alternas al orden regular del Senado para permitirle llenar su gabinete lo más pronto posible. En las redes sociales de X y Truth Social, el republicano afirmó que el próximo líder "debe aceptar" permitirle hacer nombramientos incluso si la cámara está en receso, dejando de lado un voto de confirmación.

"Cualquier senador republicano que busque la codiciada posición de liderazgo en el Senado de Estados Unidos debe aceptar los nombramientos en receso (¡en el Senado!), sin los cuales no podremos conseguir que estas personas sean confirmadas de manera oportuna", publicó Trump. Agregó que los puestos deben ocuparse "¡Inmediatamente!".

El Senado no ha permitido que los presidentes hagan nombramientos en receso desde 2014, cuando una decisión de la Corte Suprema limitó las facultades de un mandatario para hacer este tipo de designaciones. Desde entonces, el Senado ha mantenido breves sesiones "pro-forma" cuando no sesiona por más de 10 días para que un presidente no pueda aprovechar la ausencia y comience a designar cargos que no han sido confirmados.

Pero con el respaldo de Trump como un factor clave en la carrera, ninguno de los tres candidatos tardó en dejar entrever que está dispuesto a reconsiderar este tipo de acciones.

Scott le respondió a Trump: "Estoy 100% de acuerdo. Haré lo que sea necesario para que sus nominaciones avancen lo más rápido posible". Thune, por su parte, indicó en un comunicado que deben "actuar rápida y decisivamente", para aprobar las designaciones, y que "todas las opciones están sobre la mesa para conseguirlo, incluidos los nombramientos en receso".

Cornyn dijo que "Es inaceptable que los demócratas del Senado bloqueen los nombramientos del gabinete del presidente... Si lo hacen, nos mantendremos en sesión, incluidos los fines de semana, hasta que cedan". Destacó que la Constitución permite los nombramientos durante recesos.

El intercambio en redes sociales del domingo se convirtió en una primera prueba para los tres candidatos desde que Trump ganó contundentemente las elecciones de la semana pasada para un segundo mandato.

La relación de Trump con el Congreso —particularmente en lo referente a los papeles de asesoramiento y consentimiento que se le otorgan al Senado en cuanto a las nominaciones— fue tumultuosa durante su primer mandato mientras, cuando arremetía contra la oposición a sus nombramientos y buscaba la manera de evitar a los legisladores. De cara a su segundo mandato, fortalecido por su aplastante victoria electoral, Trump ya ha dado muestras de que espera que los senadores republicanos, y por extensión, su nuevo líder, respalden sus selecciones para el gabinete.

Trump también publicó el domingo que el Senado no debería aprobar el nombramiento de ningún juez en las semanas previas a su toma de posesión del próximo año —una demanda más difícil de cumplir ya que los demócratas controlarán el pleno y tendrán la mayoría de los votos— hasta que el nuevo Congreso sea juramentado el 3 de enero.