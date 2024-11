Nuevo zar de Trump amaga con deportar familias enteras

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Una entrevista reciente a Tom Homan sobre la factibilidad de la mayor deportación en la historia estadunidense, prometida por Donald Trump, ha resurgido tras su nombramiento como el “zar de la frontera” en la nueva administración del multimillonario.

Homan fue policía en el estado de Nueva York y agente de la Patrulla Fronteriza. En 2013, durante la administración de Barack Obama fue designado para dirigir la división de deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En ese tiempo, la agencia llevó a cabo un número récord de deportaciones formales.

Obama le otorgó a Homan el Premio de Rango Presidencial, el más alto reconocimiento a la función pública. Posteriormente, durante el primer mandato de Trump, éste lo nombró director interino de ICE e impuso una política de “cero tolerancia” que separó a miles de niños de sus padres.

En la entrevista, transmitida el pasado 27 de octubre por la periodista Cecilia Vega para el programa “60 minutes”, Homan negó que las deportaciones involucren la construcción de campos de concentración, sino que serán arrestos selectivos.

“Sabremos a quién vamos a arrestar, dónde es más probable encontrarlos en función de numerosos procesos de investigación”.

Homan dijo que no se podía responder a la pregunta sobre cuántas personas serían deportadas y aclaró que no sabía si ya existía un plan escrito sobre las deportaciones.

–Si no hay un memorando, si no hay un plan, ¿esto está completamente planeado? –preguntó Vega.

–Ya lo hemos hecho antes –aseguró el funcionario.

La periodista cuestionó a Homan si existe una manera de llevar a cabo deportaciones masivas sin separar a las familias, a lo que este respondió: “Por supuesto que sí. Las familias pueden ser deportadas juntas”.

Breaking: Trump has announced that he's appointing Tom Homan as his border Czar.



For all of you Latinos for Trump that were worried that you'd be separated from your families, fear not. He says you will deported too. pic.twitter.com/32LtnDXqx3 — I Smoked Democracy (@BlackKnight10k) November 11, 2024