Trump nombra a Stephen Miller, el "zar migratorio" como subdirector de política

WASHINGTON (apro).-Como para corroborar que su segunda presidencia se enfocará a combatir con mano dura a la inmigración indocumentada, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos nombrará a Estephen Miller, ideólogo anti-inmigrante, como su subjefe de gabinete.

Trump quien ya nombró a Thomas Homan, como su “zar de la frontera” y encargado de llevar a cabo las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, reinstala a Miller por segunda ocasión en la Casa Blanca, aunque ahora con más poder en operaciones y asesoría.

Asesores de Trump para el nuevo proceso de transición gubernamental, indican que el presidente electo restablecerá a Miller en su segunda presidencia que inicia a partir del 20 de enero de 2025, se debe a que no quitará el dedo del renglón de seguridad fronteriza y de deportaciones.

Miller quien en la primera presidencia de Trump fue el autor e ideólogo de las políticas migratorias extremas que aplicó, y de utilizar a las amenazas de imponer aranceles a las exportaciones de países como México, para obligarlo a replicar acciones en contra de inmigrantes.

Para nadie es secreto que Trump en sus primeros días de la segunda presidencia, como ya lo ha dicho, firmará decretos y órdenes ejecutivas para fortalecer la vigilancia o hasta cerrar la frontera con México, y dar el banderazo para que arranquen las deportaciones masivas.

Se calcula que en estos momentos viven y trabajan en estado irregular unos 12 millones de inmigrantes indocumentados, de los que, de acuerdo con los mismos cálculos del gobierno federal, unos 9 millones son de origen mexicano que entrarían en las acciones de redadas masivas.

Homan, quien en la primera presidencia de Trump fue funcionario migratorio, ahora como lo escribió el presidente electo, “se encargará de las estrategias de deportación para regresar a los inmigrantes indocumentados a sus países de origen”.

Dentro del espectro de las deportaciones de millones de personas indocumentadas, se incluyen a los venezolanos, haitianos, nicaragüenses y colombianos que bajo la presidencia de Joe Biden, presentaron solicitudes de asilo por diferentes razones.

El presidente electo de los Estados Unidos ya adelantó que como parte de sus políticas anti-migratorias, se cuenta la de abolir el tema del otorgamiento de asilo, por lo que los inmigrantes sudamericanos, centroamericanos y caribeños serían los primeros en ser deportados.

También los llamados “soñadores o dreamers”, jóvenes o adultos que fueron llevados a Estados Unidos siendo menores de edad por sus padres, familiares o amigos, podrían entrar en el grupo de inmigrantes que Trump puede deportar de Estados Unidos, él mismo lo ha dicho.

Como subjefe de gabinete, Miller tendría mayor campo de maniobra para operar e instrumentar sus ideas anti-migratorias, a él en la primera presidencia de Trump se la achaca la autoría de usas a la imposición de aranceles a exportaciones mexicanos como herramienta de presión.

Miller fue quien como asesor de Trump, ayudó a que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aceptará la instrumentación del programa “Quédate en México”, enfocado en recibir y aceptar a miles de inmigrantes procedentes de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica que pidieron asilo en Estados Unidos, a cambio de evitar la imposición de tarifas arancelarias a las exportaciones mexicanas.

Varios medios de comunicación estadunidenses como The Washington, Post, The New York Times y las cadenas de televisión nacional, CNN y NBC, dan por sentado que Miller será subjefe de gabinete de la Casa Blanca y quien tome el timón de la persecución de indocumentados.