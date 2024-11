“Zar de la frontera” de Trump busca deportar al 90% de los solicitantes de asilo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Tom Homan, quien fue recientemente elegido por Donald Trump como su “zar de la frontera”, declaró que su objetivo será una deportación masiva. En particular se refirió a aquellos que han pedido asilo en Estados Unidos y que no han dejado el país tras negarles ese estatus.

“Puedes pedir asilo, sin duda existe ese derecho, pero no puedes exigir el debido proceso e ignorar la decisión final. Eso significa que el debido proceso no significa nada. Así que, sí, al 90% de ellos se les ordenó la deportación, tienen que ser deportados porque así está establecido el sistema legal y no hay otra opción”, declaró a Fox News Digital el pasado 8 de noviembre.

“Se ordenó la deportación del 90% de ellos. Es sentido común. No se trata de odio, no se trata de discriminación, no se trata de racismo. Se trata de que esas personas entran al país ilegalmente, lo cual es un delito”, insistió Homan.

Luis Miranda, subsecretario de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), informó en febrero de este año que cerca del 80% de quienes buscan el asilo son rechazados y enviados de vuelta a sus lugares de origen.

De acuerdo con datos publicados en agosto pasado por la organización sin fines de lucro USAFacts, en 2021, Estados Unidos admitió a 17 mil 692 asilados, una caída del 42.9% respecto del año anterior y el año más bajo desde 1994.

La proporción de solicitantes de asilo defensivos –quienes piden ese estatus ya estando en proceso de deportación– ha aumentado en los últimos años. En la década del 2010, se le concedió al 39 por ciento.

Los ciudadanos chinos constituyeron el grupo más grande de solicitantes de asilo defensivos entre 2012 y 2021, con 32 mil 121 personas; le siguieron los salvadoreños, con 9 mil 899, y los guatemaltecos, con 7 mil 332; el número de mexicanos sólo fue de 4 mil 102 solicitantes.

Más del 30% de los solicitantes de ese tipo de asilo provienen de países latinoamericanos como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, debido al aumento de migrantes que llegan por la frontera sur en los últimos años.